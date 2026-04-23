从新山一机场场入境越南的外国人必须提前填报

在越南最繁忙的机场推行新的入境手续，旨在实现出入境管理现代化，同时按照快捷、便利、安全的方向提升服务质量。



据此，自4月15日起，所有通过新山一机场口岸入境越南、持签证的外国国籍旅客及定居国外的越南人（越侨）均须完成电子信息申报手续。



自4月15日起，所有通过新山一机场口岸入境越南、持签证的外国国籍旅客及定居国外的越南人（越侨）均须完成电子信息申报手续。

该规定的实施标志着从传统管控方式向基于数字化数据管理的强有力转变，有助于海关和口岸安全系统在航班降落前主动、准确地掌握旅客信息。



值得注意的是，为确保集中性和有效性，这项新规定对适用对象进行了非常明确的分类，以避免给旅客造成混淆。具体而言，持越南护照的越南公民仍按常规流程接受检查，不属于该规定强制在线申报的范围。



此外，仅在新山一执行过境航班、不办理进入越南内地入境手续的国际旅客也获得豁免。对适用对象的明确界定有助于管理部门将资源集中于需要签证管控的旅客群体，从而优化通关速度。



关于执行流程，便捷性和主动性是两大优先考量因素。职能部门建议旅客在家中或出发前完成个人数据提供，以确保行程顺利。



官方电子门户网站地址为 prearrival.immigration.gov.vn，用户可通过移动设备或电脑轻松访问。在此，旅客需填写与身份信息、航班行程及入境目的相关的内容。该系统界面直观，并按照国际标准确保高数据安全性。



若旅客在起飞前未能及时准备，新山一国际机场航站楼已在出入境各区域布置了覆盖全面的二维码系统。旅客可现场扫码访问系统并在机场内完成信息填报。数据成功提交后，系统将自动生成一个确认二维码。这即是旅客需要在检查台向口岸公安人员出示的“数字通行证”。



与之前需等待工作人员手动逐案录入不同，扫描二维码可将档案处理时间缩短至仅数秒，形成一个闭环、专业的通关流程。



这一变革得到了各航空运输单位的同步配合。越捷航空等多家大型航空公司及其他国际航司已迅速更新信息，并从订票和值机环节起即向旅客发布通知。（完）