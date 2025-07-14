从战争旧敌到可靠伙伴：寻找越南战争中失踪美军如何成为越美关系的基石

在首次联合开展搜救任务四十年后，美国和越南继续与时间赛跑，共同搜寻战争中失踪美国军人，这项人道主义任务已成为两国外交关系的重要基础。



“我们所谈及的是昔日的敌人，如今本着和解的精神走到了一起”、“这是一个意义非凡的故事，是如今两国全面战略伙伴关系的基石。” 美国国防部战俘／失踪者办公室（DPAA）室长凯利·麦基格接受越通社《越南新闻》报记者采访时如是强调。



自 1985 年以来，DPAA 已找到越南战争中失踪的737 名美国军人。另有 1157 名美国失踪人员至今仍下落不明，其中估计有 800 多人可以找到，其余的则被列为无法找到的。与此同时，越南政府也估计，本国数十万名士兵仍然下落不明。目前，全国各地有 30 多万具越南烈士遗骸被收集并安葬在战争公墓，但身份尚未确定，还有大约 18 万具遗骸尚未找到。



而现在，在过去10年里，通过642次联合调查和167次联合开展实地发掘，“看到这些，我要向越南政府表示感谢，因为如果没有我们的共同努力，这种合作、这些成功就不会得到，”麦基格说。



“时间并不能治愈伤痛，他们了解失去亲人的一切——他们知道亲人去世的那一天、当时的具体情况，但没有亲人的遗体，亲人回不了家，这让他们感到不确定，更重要的是，他们需要得到安慰。”



他坦言自己或许有所偏颇，但他坚信越南人民认识到这一工作的⼈道主义价值的意义，美国人民同样也高度重视这个问题，这正是越方主动提出协助美方寻找和归还失踪人员遗骸的原因所在。



越美联合搜寻小组与每个搜寻地点多达100名本地工人一同工作，经常在一次行动中同时在多个地点开展作业。搜寻地点的土壤酸性极强，对骨骼有严重腐蚀作用。因此DPAA领导强调，“时间就是我们最大的敌人”。

2025年4月19日，越南与美国在岘港市举行第169次越战期间失踪美军遗骸交接仪式。 图自越南外交部

“遗骸受到环境条件的影响，而我们还依赖于越南老兵、村民等目击者，但他们的记忆也正在逐渐模糊。”



在这十年中，共有35名美国人被确认身份。尽管疫情曾导致联合搜寻行动中断了18个月，但越南方面仍自行开展了30次调查任务。



越南失踪人员搜寻机构（VNOSMP）代表对越南新闻社分享说：“越南 50 年来在失踪人员搜救工作中展现出的富有善意的合作志愿得到了美国政府、国会、退伍军人组织和美国失踪人员家属的高度认可和赞赏。”



“他们将此视为双边关系，乃至国际关系的典范，正如前总统乔·拜登在2023年和2024年联合国大会上的讲话中曾两次强调的那样。”



双方在这一方面的合作也成为两国在解决其他战争遗留问题上加强协调联动的推动力，例如：岘港和边和机场的迪奥辛污染清理、对受橙剂影响的残疾人士的支持、未爆弹药的清除，以及对越南烈士遗骸的搜寻、归还与身份确认等工作。



“我们无法改写历史，但凭借善意与努力，我们始终携手为两国合作建设更加光明的未来。两国在解决战争遗留后果的同时共同致力于建立和加强合作关系，这正是治愈土地上、身体上与心灵上创伤的最佳途径。” VNOSMP强调。



越南将继续本着两国最高领导人达成的联合声明精神，就这一具有深远人道意义的问题与美国开展全面合作。



美国驻越南大使马克·纳珀（Marc Knapper）在纪念越美建交30周年的媒体交流会上指出，两国在解决战争遗留问题方面所作的努力为今天的双边关系奠定了基础。



他称赞越南在与美国合作寻找和确认战争中失踪的美国军人方面所展现出的“极具人道精神和真诚的努力”。美方也向越南提供了技术和档案资源的支持，协助越方寻找和确认本国失踪人员，以便像越南过去30年来帮助美国家庭实现内心平静与安慰一样，也为越南家庭带来心灵的慰藉与了结。



马克·纳珀大使强调，如果没有中央和政府的协助、外交部、公安部和国防部的支持，如果没有各地省级政府的努力，以及人民群众的积极参与，这一切都无法实现。因此，我们对双方数十年来为这一活动所付出的努力深表感激。



越南外交部副部长杜雄越重申了越南对人道主义合作的坚定承诺，并强调，越南不仅通过外交努力，还秉持着深厚的人道主义精神，始终履行承诺。



杜雄越副部长补充说，越南在1973年《巴黎和平协定》签署后迅速启动对在越失踪美军的搜寻工作，体现了越南的善意以及对与美国所达成协议的尊重与履行。（完）