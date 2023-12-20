从外交角度来看越南与中国香港关系的新发展步伐

越通社驻香港记者报道，2023年越南与中国香港关系最突出的亮点是自10月25日起，香港政府正式向越南高素质劳动者开放工作签证，同时向有需要的越南企业和游客发放24个月多次签证。

这是近三年来与双方有关部门协调、沟通与合作的成果，其一方面满足香港寻找和吸引人才的需要，另一方面也为商界人士和越南人开辟就业、人力资源开发、出行便利等诸多机会。

香港工业总会常务副主席林世豪（Anthony Lam）在接受越南通讯社记者采访时表示，近年来，香港与越南之间的贸易和投资日益发展，增长率较高，近5年来增长14.5%，这确实是一个令人印象深刻的数字，并对双方人力资源交流发挥着极其重要的作用。

林世豪表示，今后香港对越南的直接投资将会增加。 目前，越南拥有众多辅助产业，已成为非常重要的制造中心，凭借这一优势，未来香港流向越南的投资资金将会更加强劲。

Watson Farley & Williams律师事务所亚洲区企业法和项目融资主管尹琼玲表示，她在香港生活和工作近16年以来，她一直在期待这一信息。这是越南驻香港外交机构近年来取得的最大成就，有助于为香港与越南的关系翻开新的一页。

尹琼玲律师表示，随着签证新政策的实施，旅居岘港越南人社群将逐渐增多，并成为越南与岘港之间的桥梁。

越南与香港在教育领域的合作也取得进展。 三年来，越南驻香港总领事馆积极推动香港大学增加招生，并以多种形式为越南学生提供奖学金。

香港大学经管学院副教授、香港大学驻越南代表处主任潘光俊表示，教育合作有助于进一步改善越南与香港乃至中国的关系。（完）