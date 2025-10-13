从培养安全上网习惯开始 守护儿童网络安全

日前，作为“与你同在”系列行动的重要组成部分，越南公安部网络安全与高科技犯罪防控局（A05）联合多家单位，在河内威尔斯普林国际双语学校举办“2025年网络安全日——健康自我·做最好的我”主题活动。

本次活动旨在传播儿童网络安全保护理念，呼吁各部委、媒体、社会组织、企业以及家长和教师共同参与，为儿童构建更安全的网络环境。活动也是对即将于10月底在越南签署的《联合国打击网络犯罪公约》（即“河内公约”）的积极响应。

公安部网络安全与高科技犯罪防控局训练中心主任阮红军大校指出，网络空间既是知识的宝库，也隐藏着诸多风险。他强调，保护儿童网络安全，必须从培养良好的上网习惯入手。

针对青少年等社交媒体主要使用群体，阮红军建议避免过度分享个人信息、照片及身份证件；不点击来源不明的链接；仅从官方渠道下载应用程序；仔细核对网站地址后再访问；并在社交平台上合理设置隐私权限、开启安全防护功能。他提醒，一次错误的点击就可能带来严重后果。

数字信任联盟代表、公安部A05局第三科科长阮进强中校强调，儿童不仅需要知识和技能，更需要家庭与学校的陪伴和引导。建立紧密的连接是保护他们远离网络风险的关键。

威尔斯普林国际双语学校总校长阮永山博士表示，科技与人工智能在带来便利的同时，若缺乏合理引导，可能导致孩子与现实情感脱节，与自我疏离。他呼吁成年人以身作则，通过具体行动做出示范。“只有当我们与孩子建立深度连接，真诚倾听并给予信任，他们才能学会积极生活，并在网络空间中保护好自己。”

最近，“与你同在”传播运动在威尔斯普林学校启动，主题为“携手安全上网”。该运动由数字信任联盟发起，并获联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国儿童基金会及越南公安部、教育培训部、卫生部共同支持。

联合主办单位包括公安部网络安全与高科技犯罪防控局（A05）、国家网络安全协会及河内市人民委员会，并得到公安部妇女会、TikTok越南、Meta、Google、ChildFund、Plan International、Save the Children越南、World Vision越南，以及Wellspring、Vinschool、iSchool等教育机构的协作参与。

本次活动也积极响应即将于10月25日至26日在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。“与你同在”传播活动将助力弘扬《河内公约》精神，推动每一个网络行为都为建设安全、文明、幸福的数字越南贡献力量。（完）