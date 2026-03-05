从决议到行动：文化交流搭建越南与文莱友谊桥梁

越通社驻东南亚记者报道，借2026年传统春节之际，越南驻文莱大使馆于2月26日和3月3日分别与文莱大学（UBD）及文莱皇家武装部队退伍军人协会合作，举办一系列介绍越南人民过年习俗的活动，为文莱朋友和大学生们营造了多彩的文化交流空间，并结合推介了越南的语言和传统手工艺。



谈及教育在文化外交中的重要性，文莱大学越南语讲师陈仲义认为，将语言教学活动与探索越南文化相结合，得到了文莱大学生和年轻人的积极响应。通过亲身体验活动，文莱大学生有机会更深入地了解越南风俗习惯，从而为两国间建立持久稳固的关系奠定基础。

文莱大学的学生们参加了以越南和文莱传统图案为灵感的画画儿活动。图自越通社

文化外交活动不仅吸引了文莱年轻人。出席活动的文莱皇家武装部队退伍军人协会秘书长哈贾·罗斯纳尼（Hajah Rosnani）少校与协会会员们高度评价越南与文莱之间的文化推广与交流活动，特别是通过越南传统春节习俗与穆斯林开斋节的对比，凸显了两国人民在家庭传统、风俗习惯和情感方面的文化交融与共同价值。多位退伍军人配偶还表达了深入了解越南其他风俗习惯的愿望。



哈贾·罗斯纳尼少校希望继续与大使馆协调，组织更多文化交流活动，如指导两国妇女制作手工艺品以促进交流、加强联系并进行公益售卖，传递关爱和温馨。此外，协会也表达了与越南退伍军人协会建立联系的意愿，以推介和推动在清真产品等领域的合作。（完）