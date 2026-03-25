从决议到实践：越德加强科技与创新合作

越通社驻德国记者报道，访问期间，阮志勇在德国国会大厦会见了德国联邦议院副议长博多·拉梅洛（Bodo Ramelow）。

阮志勇强调，越南一贯重视德国在世界和地区上的领先角色和地位，并高度评价两国间的合作空间。他重申，越南政府鼓励德国企业在绿色转型、数字化转型、高新科技等德方具有优势和越方有需求的领域中开展合作。他希望德国国会和政府继续为在德生活和工作的30万名越南人创造便利条件，使其发挥好推动两国友好合作关系的桥梁作用。

博多·拉梅洛强调，德国对越南在国际和地区的地位给予高度重视，并对越南近年来的跨越式发展表示印象深刻。

双方一致同意继续在多边框架和机制中加强有效合作；尊重并确保履行《联合国宪章》及国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。

此前，3月22日，阮志勇会见了越南驻德国大使馆工作人员、越德创新网络（VGI）以及正旅居德国和欧洲的越南专家、知识分子和企业家代表。

越南政府副总理阮志勇向越南驻德国大使馆赠送纪念品。图自越通社

阮志勇认为，海外越南知识分子队伍具备较高的专业素质，在全球领先的科技环境中接受系统性培训，并且始终心系祖国。在此基础上，需要更加强有力地开发和发挥这一优势，从而为国家发展做出切实贡献。

3月23日，阮志勇一行参观了柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）。他建议柏林工业大学创业中心和越南国家创新中心加强合作，从而为越南各所大学、研究院和组织开展培训和科学研究工作提供支持。

3月24日，越南国家创新中心与柏林工业大学创业中心签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越德在创新、创业及推动战略技术等领域的合作迈出了重要一步。

访问期间，阮志勇一行先后同全球领先的企业管理软件解决方案提供商SAP、西门子医疗（Siemens Healthineers）、博世集团和通快集团（Trumpf）领导人举行工作座谈。

他建议德国一流集团继续扩大在越投资、生产与经营活动，特别是研究在越南设立研发中心和创新中心。

此外，阮志勇还会见了德越协会执行委员会及“亚洲桥梁”组织代表，建议各协会继续发挥连接作用，吸引德国对越的投资，加强科技与创新的合作，促进两国专家、科学家和知识分子的紧密联系。（完）