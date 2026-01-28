从决议到实践：越共十四大后越俄合作潜力巨大

在题为《越南共产党人的誓言》的文章中，作者彼得·茨韦托夫强调，大会成功通过了中央委员会政治报告及其他重要文件，选举产生了新一届中央委员会、政治局、书记处，以及苏林同志再次当选越共第十四届中央委员会总书记。



越共十四大闭幕全景。图/越通社 越共十四大闭幕全景。图/越通社

文章认为，在十四大上确定未来愿景和发展方向，对越南党和人民具有特别重要的意义。提出的目标包括坚决、一贯地维护和平稳定的环境；确保国家快速可持续发展；加强国防安全；不断提高人民生活水平；保持战略独立、自主和自信，迈入民族奋发图强新纪元。



据《真理报》报道，越共十四大确定了发展现代社会主义定向市场经济的目标；巩固国有经济的主导作用，同时将私营经济视为增长的重要动力之一；大力推进经济结构调整，加速工业化、现代化。这些方向被认为阐明了越南经济社会模式的现在与未来。



文章还特别关注越南的外交路线。据此，越共十四大文件将外交置于与国防、安全同等重要的位置，作为维护独立、主权和领土完整的经常性支柱。对外政策与国际融入被确定为长期关键任务，旨在提升越南在世界政治、全球经济及人类文明生活中的作用和地位，塑造越南作为朋友、可靠伙伴及国际社会积极、负责任成员的形象。



分析大会文件，《真理报》认为俄罗斯和越南拥有诸多有利条件来推动双边合作。越南共产党提出的发展核电、信息技术、实现铁路系统现代化、提高高等教育人口比例等目标，预计将得到与越南合作的俄罗斯机构的积极响应和支持。（完）