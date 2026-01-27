从决议到实践：越共十四大为越柬双边关系注入新动力

1月26日，柬埔寨《高棉时报》刊登了柬埔寨皇家学院（RAC）所属的国际关系研究所（IRIC）亚洲、非洲和中东研究部代理主 任、柬埔寨留越校友会（CAVA）主席乌奇·莱昂（Uch Leang）的文章。他在文章中强调，越南共产党第十四次全国代表大会不仅对越南的发展进程是一个重要里程碑，还将为下一阶段越柬传统友好关系注入新动力，推动双方关系朝着更加紧密、务实和可持续的方向发展。



乌奇·莱昂认为，越共十四大不仅是越南发展进程中的重要里程碑，也传递出关于长期战略眼光、巩固政治稳定和发展信心的强烈信号，传递出了越南以主动融入国际的姿态步入了“国家发展纪元”的强烈信号。大会的成功有助于加强包括柬埔寨这一重要邻邦伙伴在内的东南亚的和平稳定环境。



就外交方面评价，乌奇·莱昂认为，十四大文件重申了独立自主、重视和平、合作与发展的外交路线，并优先发展同邻国的关系。越南与柬埔寨继续保持高层交往，维护两党、两国政府间的合作机制，巩固政治互信，推动防务安全合作，建设和平、友好、可持续发展的边界，为贸易和民间交流创造便利。



他认为，越南在越共十四大文件中重申将同邻国关系置于“首要优先”，这体现了强而有力的政治和法律承诺，为越柬双边关系的日益紧密奠定了坚实基础。



此外，越南共产党与柬埔寨人民党的关系是双边关系的重要支柱，同时拥有深厚的民间友好基础，柬埔寨人民始终珍视越南在帮助其摆脱种族灭绝制度时期所给予的支持。



关于合作前景，乌奇·莱昂认为两国关系将继续积极发展，双边贸易额有潜力朝着超过200亿美元的目标扩大。教育-培训、人力资源开发、旅游和文化交流，特别是“两国，一个目的地”的导向，被认为是未来有助于巩固越柬关系可持续发展的关键领域。（完）