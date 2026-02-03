从决议到实践：致力于发展、繁荣与幸福的越南

越通社驻加拿大记者报道，值此越南共产党建党96周年以及庆祝越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功之际，加拿大-越南友好协会（CVFS）举行了座谈会，介绍并阐明越共十四大取得的突出成果、越南近期的发展成就，以及2026-2030阶段的战略目标和2045年愿景。



座谈会吸引了众多学者、加拿大友人以及旅居加拿大越南人群体的广泛关注。与会代表的发言和交流展现了越共十四大的核心精神与传达的信息；其中，各方均评价称，在世界和地区形势变幻莫测的背景下，越共十四大是一个重要里程碑，开启了越南发展的新阶段。

座谈会以线上线下相结合方式举行。图自越通社

越南前驻加拿大大使、越加友好协会副主席范高锋在座谈会上发表讲话时强调，越共十四大是一项具有历史意义的事件，体现越南党、国家和人民在带领国家步入民族奋发图强纪元中的战略眼光和高度政治决心。他认为，本届大会明确了下一阶段既具紧迫性又具战略性的重点任务与突破口。其中突出亮点是要求强烈改变发展思维，从粗放型增长模式转向以科学技术、创新和高质量人力资源为基础的深层次、可持续发展模式。



接受越通社记者采访时，加拿大马列主义共产党党员菲利普·费尔南德斯（Philip Fernandez）认为，越南共产党第十四次全国代表大会不仅对越南国内政治社会生活具有深远意义和历史影响，对旅居海外越南人社群也同样意义非凡。他指出，大会已达成共识，即越南已具备一切必要条件，并制定了具体的行动计划以实现突破，力争在建国100周年的2045年能够实现既定目标，即成为发展、繁荣与幸福的国家。



座谈会上的许多意见高度评价了越南在越共十三大任期内取得的显著成就，并将其视为国家步入新发展阶段的重要基础。（完）