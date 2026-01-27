从决议到实践：稳定的政治基础是越南保持经济增长势头的关键因素

马赫瓦尔认为，越共十四大的成功召开进一步巩固了政治稳定基础这一关键因素，使越南在全球经济形势复杂多变的背景下，得以持续保持较高的经济增长势头。越共中央政治局出台关于发展民营经济的第68号决议，以及关于发展国有经济的第79号决议，充分体现了均衡发展的战略导向，即公有经济与民营经济协同发展，力争在2026—2030年阶段实现年均10%以上的经济增长目标。

从国际视角看，这位印度专家指出，越南之所以持续保持吸引力，关键在于政策制定与实施之间的高度协调与紧密衔接。正是这种一致性，使越南逐步成为全球生产转移浪潮中的重要目的地。同时，过去一年越南加大财政资金对基础设施建设的投入，重点推进南北高速公路、港口和机场建设，彰显了越南建设现代化基础设施和稳固制度体系的坚定决心。此外，越南通过实施覆盖学前教育至高中阶段的免学费政策，并持续加大对弱势群体的支持力度，彰显了其对人力资源发展和社会保障体系建设的高度重视。

在国际合作方面，马赫瓦尔教授强调，越共十四大的成果将为越南进一步拓展与包括印度在内的全球关键伙伴关系奠定重要的政治和制度基础。她指出，越印合作契合点不断增多，尤其在数字经济、半导体、制药、纺织服装、生物技术以及创新创意等领域。



在当前世界面临诸多不确定性的背景下，马赫瓦尔认为，越共十四大向国际社会传递了一个清晰信息：越南坚定走以内生动力为基础的发展道路，同时主动、积极推进国际融入。政治稳定、经济发展、创新创意与国际合作的有机结合，有望助力越南在新的发展阶段稳步前行。