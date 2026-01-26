从决议到实践：旅法越南人对国家未来充满信心

越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）不仅是对国家发展进程而言具有特别重要意义的政治事件，而且在海外越南人社群中引发了广泛而深远的影响。旅居法国巴黎的诸多侨胞代表和知识分子表达了对国家未来的信心和期待，并强化与祖国在民族奋发图强的新纪元中并肩同行的坚定决心。



巴黎-萨克雷大学材料学专业讲师范国毅接受越通社驻巴黎记者采访时表示，越共十四大是一个特别里程碑，标志着越南进入新的发展阶段。他指出，越南共产党提出未来几年实现两位数经济增长的目标体现了高度的政治决心，彰显了在全球竞争日益激烈背景下推动越南实现跨越式发展的渴望。



范国毅对大会提出的“团结—民主—纪律—突破—发展”的指南针深表认同。他指出，这一方针为破解体制“瓶颈”、畅通发展资源、释放全社会以及海外越南知识分子的创造力奠定了重要基础。



范国毅认为，越共十四大确定的目标在旅居法国越南人社群中营造出明显的振奋与乐观氛围。特别是大会将科技、创新和数字化转

型确立为关键增长动力，使从事科技领域的讲师和研究家队伍更加清晰地感受到其在国家发展进程中的角色与责任。



同时，范国毅高度评价大会对发展文化、提升人民精神生活质量以及保护民族文化特色的重视，认为这一方向证明越南追求快速且可持续发展，推进现代化，但不丢失文化根脉。



范国毅表示，将继续推动新材料技术从巴黎-萨克雷大学向越南转移，并积极参与高素质人力资源培训，满足数字经济和绿色经济的发展需求。此外，他将积极参与弘扬民族文化和支持旅居法国越南人社群发展的各项活动。



法国“家乡合唱团”创始人阮银霞表示，越共十四大提出的快速、可持续发展目标以及提升人民物质和精神生活水平的方向对旅居海外越南人具有特殊意义。这表明越南不仅重视经济增长，还将越南文化和越南人置于发展事业的中心位置。

法国“家乡合唱团”创始人阮银霞（左）。图自越通社

阮银霞认为，越共十四大的成功进一步巩固了人民的信心，证明国家正迈入一个新的发展阶段，在这一进程中，文化和侨胞继续是不可或缺的重要桥梁。



旅居法国的知识分子和文化工作者普遍相信越共十四大的成功将为有效动员侨胞资源注入更强劲的动力，把“突破”精神转化为具体而务实的行动。在这样的信心与共识之下，到2045年将越南建设成为高收入发达国家的目标正得到越来越多海外越南人的支持并愿意贡献力量。（完）