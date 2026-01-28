从决议到实践：彰显意志统一与发展愿景

越南共产党第十四次全国代表大会（十四大）不仅巩固了政治稳定基础，还提出了具有突破性的增长目标。东南亚历史与国防研究学者恩佐·辛·洪俊（Enzo Sim Hong Jun）表示，在近1600名代表高度一致的共识下，十四大向越共中央总书记苏林赋予了一项“强有力的使命”，开启了行政改革、数字经济发展的新纪元，并进一步确立越南作为具有国际影响力的中等强国地位。



恩佐在接受越通社驻马来西亚记者采访时指出，越共十四大的最鲜明标志之一，是领导层高度团结、思想高度统一。大会会期较往届缩短，充分体现了最高领导机构的高度一致，以及对既定议程的全力支持。



这位研究学者认为，这一稳定基础对国家发展具有重大战略意义，有助于增强投资者信心，确保政策连续性。政策一致性使国际金融机构和外国投资者对越南营商环境更为放心。国际投资者尤为关注越南持续推行开放型经济政策、放宽贸易壁垒以及简化投资审批程序。同时，十四大也重申了灵活而坚定的对外路线。



据恩佐介绍，十四大为2026—2030年阶段及展望至2045年提出了雄心勃勃的经济目标。苏林总书记承诺力争保持年均10%的经济增长速度。尽管在全球不确定性加剧的背景下这一目标颇具挑战，但恩佐认为，鉴于正在推进的强有力行政和经济改革，该目标具有可行性。谈及到2030年跻身中等偏上收入国家行列的目标，他指出，这一目标意义重大，因为2030年恰逢越南共产党成立100周年。



恩佐还高度评价越南推进国家治理体系精简优化的举措，认为通过合并部分部门和政府机构，越南正构建更加高效的运行架构。同时，越南正努力摆脱劳动密集型生产模式，通过发展知识经济和创新，向更高价值链迈进。他对十四大强调确立以知识经济、数字经济、绿色经济、循环经济为代表的新增长模式印象深刻，认为这一方针旨在实现可持续发展、避免对自然环境造成损害。教育体系聚焦创新技能，助力本土企业发展高科技产品，如VinFast电动汽车和Viettel的电信产品。此外，对战略性基础设施的重点投入，不仅促进国内流通，也推动越南成为连接东南亚地区的重要物流枢纽。



在国际层面，恩佐认为，十四大再次确认了越南作为具有影响力的中等国家地位。同时，越南积极拓展同全球南方国家、新兴经济体国家集团（BRICS）、中国和俄罗斯的合作。越南通过加强军队建设并保持建设性对话，在维护东海海上安全方面发挥着重要作用，并正同中国推动尽早完成东海行为准则（COC）。凭借在农业和水产领域的优势，越南承诺为保障东盟粮食安全作出积极贡献。



恩佐指出，十四大不仅是一次具有关键人事意义的大会，更是一次战略思维的重要里程碑。凭借稳固的政治稳定和果断的改革路线，越南正前所未有地接近建设一个发达、繁荣国家的目标，并在维护地区和世界和平稳定方面承担更大的责任。（完）