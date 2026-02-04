从决议到实践：基于坚实基础的突破性愿景

值此越南共产党第十四次全国代表大会圆满闭幕暨纪念建党96周年（1930年2月3日 – 2026年2月3日）之际，加拿大马列共产党党员菲利普·费尔南德斯接受了越通社驻渥太华记者采访，对大会确立的意义、愿景和重大方向给予积极评价。



菲利普认为，越共十四大是一次具有特殊历史意义的事件，对越南国内政治社会生活以及对海外越南人社群产生了广泛而深远的影响。大会在党、国家和全社会形成了高度的思想和行动统一，同时表明越南已具备充分必要条件并制定了清晰的行动计划，以迈入一个新的发展时代。



他强调越南到建国100周年的2045年的目标是成为一个拥有现代化经济、高科技和文明的社会的发达国家，坚持以人为中心，不让任何人掉队。



菲利普高度评价大会的人事工作，祝贺苏林总书记在获得绝对共识的情况下再次当选。他认为，这反映了党和人民对总书记战略领导能力和丰富经验的坚定信心。新一届中央委员会中出现许多新委员，也体现了领导队伍的改革精神、活力、奉献国家的精神以及与人民的紧密联系。



与往届大会相比，菲利普认为第十四次全国代表大会最重要的突破点不仅在于准备工作细致入微、干部工作质量高，还在于包括海外越南人社群在内的各社会阶层以空前的广度参与政策讨论和形成过程。他认为，大会确认了一个具有历史意义的认知，即“越南民族奋发图强纪元”已不再是一种选择，而是一个客观必然。

回顾十三大的任期，菲利普认为，该任期留下的最大遗产是为下一阶段发展做好了充分准备，特别是发挥了人的因素——这是战胜一切挑战的核心要素。他高度评价越南在世界局势动荡不安、从新冠疫情、全球经济断裂到和平与国际稳定风险增加的背景下所取得的成就。



对于2026–2030年阶段的发展目标和到2045年的愿景，菲利普认为十四大决议提出了充满期待的目标，从保持经济高速增长、提升科技水平、提高人力资源质量到改善生活水平和确保包容性发展。他认为，与过去一样，越南在新时代中的成功将继续获得国际社会的认同与支持。（完）