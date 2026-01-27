从决议到实践：国际学者高度评价越南的战略愿景与突破性发展方向

回顾革新开放近四十年的历程，专家们一致认为越南是经济社会发展的成功典范。所取得的成就充分反映了党、人民及整个政治体系的综合力量，同时也肯定了越南所选择的发展道路是完全正确的。



莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟中心副主任瓦莱丽亚·韦希尼娜（Valeria Vershinina）接受越通社记者采访时认为，越南坚持推进全面革新，已助力其逐步成为国际社会中享有盛誉的一员、吸引外国投资的极具魅力目的地，以及地区内日益重要的生产中心。她认为，当今世界视越南为一个经济充满活力、在社会进步方面取得诸多成就、国际地位不断提升的国家。



《世界人民报》（People’s World，美国共产党机关报）记者阿米亚德·霍洛维茨（Amiad Horowitz）认为，近年来越南取得的经济社会成就充分反映了其积极的发展势头：经济维持高增长、基础设施不断改善、城镇化进程强劲推进。在他看来，越南发展成为世界领先的农产品出口国之一，正是其经济取得跨越式进步的生动见证。



澳大利亚新南威尔士大学国防学院越南研究专家卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授认为，越南共产党第十四次全国代表大会是在世界局势发生深刻变革的特殊时期召开的。大国间的战略竞争加剧、冲突旷日持久，以及国际秩序的碎片化趋势，正导致全球化进程受阻，并削弱了多边机制的作用。



在此背景下，卡尔·塞耶教授认为，越南需要继续实施配套措施并加强国际合作，以应对并克服新的挑战。



国际学者维尔希尼娜表示，越南正被视为一个新兴的中等强国，有能力在若干区域和国际合作领域发挥积极作用。此次大会恰逢革新开放40周年，并正值向越南共产党建党100周年奋斗目标迈进之际举行，进一步彰显了大会所通过各项决策的战略意义。



记者霍洛维茨认为，经济与外交领域的深度融入提升了越南的国际地位与声誉，这使得越共十四大的重大方向不仅在国内具有意义，还对地区及全球环境产生影响。



这位记者认为，战略决议体系将助力越南逐步摆脱主要依赖加工和农业的增长模式，为深入参与高科技领域奠定基础。与此同时，这也对优化人力资源质量和完善法律框架提出了明确要求。



卡尔·塞耶教授强调了政治局各项决议之间的紧密联系。他特别高度评价关于“新形势下融入国际一体化进程”的第 59-NQ/TW 号决议，认为这是一项突破性决策，将国际融入定位为推动越南迈向新发展阶段的重要动力。



各位国际学者认为，越南共产党第十四次全国代表大会不仅是总结革新开放近四十载历程的契机，更标志着越南发展战略的重要转折。将可持续发展与“人”置于中心地位，再次重申国际承诺，并通过配套的战略决议体系推动切实落地，这些举措有望为国家下一阶段的发展奠定坚实基础。（完）