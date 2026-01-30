从决议到实践：俄媒高度评价越共十四大的规模和所确立的发展方向

越通社驻莫斯科记者报道，1月28日，国际数字图书馆网站https://libmonster.net刊登了俄罗斯科学院经济研究所信息处处长维亚切斯拉夫·伊万诺维奇·格拉乔夫（Vyacheslav Ivanovic Grachev）的文章，回顾了越南共产党第十四次全国代表大会取得最重要的成果，并评价此次大会对越南发展事业具有战略转折意义。



文章强调，越共十四大提出了明确的长期发展目标，即越南力争到2030年成为拥有现代化工业的中高收入发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。在2026-2030年期间，越南设定的目标是国内生产总值（GDP）年均增长10%以上，到2030年人均GDP达到约8500美元。



文章高度评价大会确定的12大方向、6项核心任务和3个战略突破，其重点是完善体制与执法、发展高素质人力资源以及建设现代化、配套的基础设施体系。知识经济、数字经济、绿色经济和循环经济等新增长模式被视为可持续发展的基础。其中，国有经济在稳定宏观经济和确定战略方向中起着主导作用，而私营经济则成为最重要的经济动力之一。



俄媒强调的一个突出亮点是，越共十四大展现出向"面向发展"思维的强劲转变，将文化置于中心位置，并将其视为可持续增长的内生资源。贯穿大会的核心思想是"一切为了人民"，确认人民既是发展的中心，也是发展的主体和目的，这是在全球化融合日益深化、竞争日益激烈背景下对"以民为本"思想的继承。



在人事工作方面，文章认为，越共十四大选举产生由200名委员组成的中央委员会，并再次选举苏林同志担任越共中央总书记，这体现了高度的团结统一，确保了领导的稳定性和连续性。



在外交领域，作者指出，大会政治报告强调发展与邻国、大国、东南亚国家、传统朋友和重要伙伴的关系，其中俄罗斯被确定为越南的传统和重要伙伴。作者认为，可以看出俄罗斯属于“传统朋友”和“重要伙伴”之列。1月24日晚，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）与苏林总书记通电话，祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。（完）