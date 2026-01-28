从决议到实践：东盟的稳定支柱与连接纽带

马来亚大学安全对外事务和战略分析人士柯林斯·张优杰（Collins Chong Yew Keat）接受越通社驻马来西亚记者采访时评价称，越南共产党第十四次全国代表大会（十四大）不仅是一项国内政治盛会，而且对重塑越南在全球地缘政治和经济版图中地位起着举足轻重的作用。



柯林斯认为，当今世界正发生复杂深刻的变化，越南正逐渐成为稳定性与灵活适应能力的典范。谈及越南在新阶段里的地位和影响力时，柯林斯指出，越南目前被视为东盟中实施平衡战略最具公信力、纪律性也最强的国家之一。



这位马来西亚专家认为，这一坚实地位的基础在于越南所采取的战略——使其能够在不依附于任何单一权力中心的情况下拓展战略空间。根据柯林斯的分析，多年来，越南持续深化与各主要“极”的关系，同时在关键决策上保持自主性。越南持续提升与美国和其他重要合作伙伴的关系水平，充分体现了其在深度参与全球进程的同时，依然维持必要平衡的能力。



科林斯从地区角度分析称，越南在减轻大国竞争对东盟造成的影响方面发挥着关键作用，同时通过深度嵌入全球生产网络和供应链体系为维护战略稳定作出重要贡献。



柯林斯强调，在东海、湄公河次区域合作或缅甸等地区问题上，越南在十四大之后的地位预计将继续体现出有选择性的主动作为，并与各种多边机制保持紧密对接。他认为，在东海问题上，越南始终是最坚定依据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）保护国际法、主权和地区稳定，而不让紧张局势加剧的东盟国家。

在湄公河合作方面，越南正逐步转向系统层面的协调角色，将水资源安全、粮食安全以及应对气候变化能力等议题加以联动。在缅甸问题上，越南保持审慎、务实的立场，优先维护东盟的团结，也彰显出越南对维护东盟杠杆作用的战略远见。



在经济方面，越南在十四大后有望成为根据《东盟共同体愿景2045》推动地区下一阶段发展的“锚点”。柯林斯指出，马来西亚等周边国家不仅将越南视为一个高速增长的经济体，更视其为地缘政治激烈竞争中的稳定力量。越南被寄予厚望，有望成为一个关键的联通型经济体，推动东盟更深层次地融入全球贸易网络与国际产业链供应链体系。尤为关键的是，越南成功实现向以生产率、人力资本和制度实力为支撑的发展模式转型，而非仅依赖表面增长数据，将对整个东盟共同体的整体信誉产生强有力的外溢带动效应



越南未来地位的一个引人注目的亮点，在于其作为直接连通东海和太平洋的亚洲大陆与东南亚海洋空间之间的地缘政治枢纽角色。凭借这一独特的地理位置，越南被视为中亚、南亚经由湄公河次区域通向本地区战略性海上航道的重要门户。



柯林斯认为，在全球供应链加快多元化与韧性增强步伐的背景下，越南的工业走廊和物流基础设施正日益凸显为跨区域生产网络中的战略性连接节点。从长远来看，随着北极航道逐步成形，越南作为通往东海门户的角色将更进一步扩展，其港口体系和工业走廊将可能发展成为重要的枢纽中心，将欧洲、中亚与印度洋—太平洋空间更加紧密地连接起来。

