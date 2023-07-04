腐败——全球性的问题



腐败如今已成为一个全球性的问题，没有一个国家可以宣称自己的社会完全没有这个问题。它蔓延在各种政府机构、企业甚至社区，像一种顽疾，给社会治理带来极大的困扰。各国都认为，腐败蔓延是导致国家衰亡的重要祸端，对腐败行为表示强烈谴责，同时提出反腐措施。



在中国，自中国共产党第十四次全国代表大会（1992年）召开后，中共中央委员会已制定有关力推进反腐败反消极斗争的重要决策。从此，该国反腐斗争不断推向深入，并有重点地展开。



中国共产党主张将惩治腐败和预防腐败一同推进，以教育为基础，以制度为关键，以监督为保障；反腐败不仅侦破各大案要案，而且还要侦查微腐败案件；反腐败的同时，也要确保政治稳定，服务于国家经济社会的发展。

新加坡是世界上监控贪污十分有效的国家。新加坡在反腐工作上的口号是不敢腐、不能腐、不要腐。



俄罗斯为推进反腐败斗争，政府已实施“铁掌”运动，坚决查处并严惩国家机构中滥用权力谋取私利的官员，尤其是中央级官员以及行政机关中出现的腐败行为，包庇贪污犯的行为。

各国开展反腐败反消极斗争的经验和越南的实践



有选择地学习借鉴各国在反腐败、反消极工作中的经验，政府总理2013年6月12日已颁布第10/CT-TTG号指示，要求从2013-2014学年将反腐败内容纳入高中以上的学校教程。



2021年9月16日，越共中央政治局已颁布中央反腐败反消极指导委员会职责、任务、权限、工作制度和工作关系的第32-QĐ/TW号规定，加以补充指委会的反消极职责。





近一年后，2022年7月6日，政治局颁布关于违纪党组织、党员的第69-QĐ/TW号规定。中央反腐败反消极指导委员会2022年8月1日颁布关于反消极工作若干内容的第25-HD/BCĐTW号实施细则。



另一方面，越南也参考一些国家的权力管控的原则，即加强权力运行的制约和监督机制，完善权力运行监督机制，坚持有权必有责、有责要担当、失责必追究，滥用职权须追究责任，将权力置于法律框架中，党规党纪必须严于国家法律等。

本着上述原则，越南党已朝着更为具体、更为严格的方向，创造性地运用和完善党内法规制度体系，特别的是党的主张、观点和规定将及时得到机制化、系统化，成为法律规定，确保法律法规严格执行。



党已交付参谋机构制定和颁布有关权力管控规定，以预防立法、监察、审计、调查、追诉、审判和执行刑罚中的腐败和消极现象，加强干部管理工作，加大对与由指导委员会负责指导的案件有关的党组、党员的检查力度等。



此外，越南也正加大谈判力度，同世界多国签署司法互助协议和合作打击犯罪协议；与各国司法机构和国际组织密切配合，逮捕和引渡逃往境外的贪污罪犯，移交相关文件和证据，将贪官转移到海外的赃款追回来等。



在2013-2020年阶段防腐反贪工作总结全国会议上，越共中央总书记阮富仲已强调，反腐败措施必须要符合于越南社会主义市场经济体制和民族文化传统，有选择地学习借鉴外国经验。



阮富仲多次强调，反腐败任重而道远，决不能掉以轻心，决不能因为胜利而骄傲、决不能因为成就而懈怠，要继续加倍努力，以更大决心更大力度更务实举措推进反腐倡廉建设。







防止一切腐败和消极行为 极力促进公平高效的政府建设 推进经济发展质效提升



腐败是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命。因此加强反腐败国际合作和经验交流，是成功打赢这场攻坚战的重要因素。能够防止一切腐败和消极行为，将极力促进公平高效的政府建设，从而推进经济发展质效提升。



中国驻越南大使熊波：“中越两党在反腐败斗争中的政策立场非常相似，都主张无禁区、全覆盖、零容忍。反腐败斗争必须永远吹冲锋号，永远在路上、一刻不能停，这是中国共产党的立场，相信和越南共产党的方针是一致的。我们注意到，近年来，阮富仲总书记和越共中央高度重视反腐工作，推进的力度和决心非常大，处分了很多违法违纪官员。”



越南共产党出台很多具有越南特色的法律法规，通过不断健全法治加强反腐力度。此外，加强全面从严治党和反腐工作经验交流是中越两党治党治国理论和实践交流的重要组成部分。



中国驻越南大使熊波：“阮富仲总书记在访华期间，两党最高领导人就加强该领域交流互鉴再次达成重要共识。我们高度赞赏越共中央在反腐领域作出的努力和新尝试，愿意按照两党最高领导人达成的共识继续加强在反腐领域交流合作”。



俄罗斯国际时政分析专家格里戈里·特罗菲姆丘克认为，目前在世界各国，反腐工作仍在大力推进。人类历史和当代历史都已证明，社会主义国家的反腐工作取得的效果是最大的。



俄罗斯国际时政分析专家--格里戈里·特罗菲姆丘克：“越南反贪反腐工作所取得的成果已帮助越南不断提升国际威望。我认为，包括越南在内的社会主义国家在反腐工作中已取得巨大成效。越南几十年前已通过了许多特殊的反腐计划，越南的反腐目标也是一贯的，这就是反腐斗争中最重要的原则之一。”



近年来，反腐工作质效一直赢得国际组织的高度评价，越南的清廉指数排名中逐年上升，从2020年的第104位上升至2022年的第77位。



反腐败反消极工作得到大力推进，不仅体现党和国家关于反腐败的政治决心正在落实到具体行动上，并获得了舆论、人民群众的高度支持。反腐斗争取得的成果有助于落实好维护政治稳定、推进整党建党和党风廉政建设等的要求与任务。（完）



