今日美国总统总统乔·拜登将抵达河内对越南进行国事访问

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken），美国驻越南特命全权大使马克·埃文斯·纳珀（Marc E. Knapper），美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文（Jake Sullivan），总统气候问题特使约翰·克里（John Kerry），总统助理、国家安全副顾问费纳（Jon Finer），总统副助理、国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell），助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任米拉·拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任塔伦·查布拉（Tarun Chhabra）等官员陪团。



美国总统乔·拜登于1942年11月20日出生于宾夕法尼亚州斯克兰顿。他获得了特拉华大学政治学学士学位（1965 年）和纽约雪城大学法学学位（1968 年）。



2019年4月，他宣布竞选总统。2020年11月，当选美国总统（任期2021-2025年）。



2023年4月25日，乔·拜登总统和卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）副总统宣布竞选连任。



乔·拜登总统此次访越是两国建立和落实全面伙伴关系（2013-2023年）十周年的里程碑，是继近30年来比尔·克林顿总统（2000年）、乔治·布什总统（2006年）、奥巴马总统（2016年）和唐纳德·特朗普总统（2017年）等美国总统访问越南之后进行的。



近30年来，两国关系所取得的良好成果是可以肯定美国总统乔·拜登对越南的国事访问将继续成为两国在致力于地区和世界和平、稳定、合作与可持续发展的共同征程上具有重要意义的里程碑的基础。（完）