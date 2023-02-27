今年1月东盟继续成为越南第四大水产品出口市场

据《越共电子报》，今年1月份，越南对东盟的水产品出口额同比下降，但东盟仍是越南第四大水产品出口市场。

越南工贸部进出口局称，今年首月，东盟继续成为排在日本、美国及欧盟等市场之后的越南第四大水产品出口市场。越南对该市场的水产品出口额达4950万美元，环比下降29.8%及同比下降14.57%。

菲律宾是越南在东盟国家中的第二大水产品出口市场，1月份越南对该市场的水产品出口额达1180万美元，环比下降43.62%，却同比增加57.85%，排在第二和第三的是马来西亚和新加坡。

海关总局的统计数据显示，2022年越南对东盟的水产品出口总量约达31.216万吨，出口总额约达7.79亿美元，数量和金额分别同比增加15.1%和28.5%，分别占全国水产品出口数量和金额的13.62%和7.13%。

水产品是东盟消费者主要的蛋白质供应源之一，2017年东盟地区人均水产品销量为39.4公斤/年，是2020年世界人均销量的一倍。

东盟是越南未来潜在的水产品出口市场，预计到2030年该市场的水产消费需求年均增至 51.5 公斤/人，到2050年将增至 61.5公斤/人。（完）