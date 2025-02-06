今年首月越南贸易顺差超30亿美元

据越南统计总局2月6日上午公布的数据，2025年1月，越南货物进出口总额达631.5亿美元，环比下降10.5%，同比下降3.5%。其中，出口下降4.3%，进口下降2.6%。

今年1月，越南实现贸易顺差30.3亿美元。其中，内资企业贸易逆差达14亿美元，外资企业（含有原油）贸易顺差达44.3亿美元。

2025年1月，货物出口额达330.9亿美元，环比下降6.9%。其中，内资企业达94.9%，环比下降11.2%。外资企业（含有原油）达236亿美元，环比下降5%。

与去年同期相比，今年1月货物出口额下降了4.3%。其中内资企业出口下降0.9%，占出口总额的28.7%；外资企业出口下降5.5%，占出口总额的71.3%。

2025年1月，出口额超过10亿美元的货物共有7种，占出口总额的67.9%。

2025年1月越南进口总额达300.6亿美元，环比下降14.1%。其中，内资企业进口达108.9亿美元，环比下降22.2%。外资企业达191.7亿美元，环比下降8.7%。

与2024年同期相比，2025年1月进口总额下降了2.6%。其中，内资企业下降3.3%；外资企业下降2.2%。

2025年首月，进口额超过10亿美元的货物共有3种，占进口总额的49.3%。

对于2025年1月的进口商品结构，生产资料进口额约达282.6亿美元，占94.0%；机械、设备、工具及备件类占52%；原材料、燃料占42%。消费品进口额达18亿美元，占6%。

对于2025年1月货物进出口市场方面，美国是越南最大的出口市场，出口额达98亿美元。中国是越南最大的进口市场，进口额达116亿美元。

在越南货物有机会从所签署加入多项自贸协定带来优惠关税的背景下，工贸部加强对企业原产地规则的宣传解读和指导适用，大力推动行政手续改革工作，为企业提供支持。（完）