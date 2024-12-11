今年越南咖啡出口额将达55亿美元

越南是世界上最大的罗布斯塔(Robusta)咖啡生产国，产量约97%，剩下的是阿拉比卡咖啡和其他特产咖啡种类。尽管国内咖啡销量呈增加趋势，但出口仍是越南咖啡生产产业的主要收入来源。2024年，咖啡价格平均增长50%以上，有助于推动越南咖啡出口额首次可图片破50亿美元的大关。

越南咖啡可可协会副主席、Intimex杜集团总经理杜河南评价说，2024年是咖啡产业较为特别的一年，越南咖啡价格位居世界第一。从年初至今，越南咖啡出口价格连续上涨。从1月份每吨3000多美元提升至10月每吨5855美元。仅在10个月内，咖啡价格已上涨90%以上。

据农业与农村发展部，今年1-11月，咖啡平均出口价格约达每吨4037美元，同比增长56.9%。基于此，今年1-11月份，越南咖啡出口量达近120万吨，出口额达48.4亿美元；尽管出口量下降25.4%，但出口额仍保持同比增长32.8%。德国、意大利、西班牙等是越南三大咖啡销售市场。

越南刚迈进2024/2025年咖啡产季，但在2023/2024年咖啡产季，越南咖啡出口达新高，出口量146万吨，创汇54.3亿美元，尽管咖啡出口量下降12%以上，但出口额却增长33%以上。这是首次在一个咖啡产季内咖啡出口额首次突破50亿美元的大关。

据越南咖啡可可协会，在从11月开始的新咖啡收获季节内，越南咖啡产量可达160万吨。在该产季，越南国内咖啡销量预期达27万至30万吨。该协会认定，由于供应量增加和进入2024/2025年新的收获季，越南咖啡出口仍较为顺利。预计，今年咖啡出口额将达55亿美元，刷新纪录。（完）