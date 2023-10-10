今年前9月越南外资招引工作成效显著

在全球局势动荡的情况下，越南仍保持对外国投资者的吸引力。各预期显示，今后几个月，外资招引和实际到位额将继续呈现增长势头，为当前困难背景下经济复苏和发展过程做出重要贡献。

截至9月底，全国引进外资202.1亿美元，同比增长7.7%。外资实际到位额159亿美元，同比增长2.2%。9月份，近160亿美元外资流入越南。

外国投资局领导表示，政府和政府总理在今年前几月所采取强有力的措施已有助于企业开展投资资金拨付工作。增资额比年初几个月逐月向好。增资项目也保持同比增长势头，强调了投资者对越南投资环境的信心，继续提出扩大现有项目的决定。

在世界银行刚公布的最新《越南宏观经济更新报告》中认定，促进外资稳定到位的承诺反映了外国投资者对越南营商机会的关注。特别是新加坡、中国和日本等投资者日益肯定对越南投资的信心或保持对越投资的决心。他们目前正实现把越南变为优质产品生产基地，参与全球生产链和供应链的战略目标。

2023年，同奈省引进外资项目120个，合同外资近9.4亿美元，完成全年目标的近134%。9月份，同奈省新批外资项目近50个，其中来自中国的投资项目17个，投资额近1.5亿美元。投资领域为制衣、电子零件和家用品。

同奈省已吸引了许多重大项目，如注册资金8000万美元的金发科技（越南）项目（Kingfa Science & Technology Vietnam）、注册资金2700万美元的恒太照明（越南）公司的生产项目和注册资金2000万美元的德国施乐百Ziehl-Abegg（越南）公司的生产厂项目等。

阮智方强调，同奈省基于地理位置便利、有关厅局不断推进行政手续改革、推进基础设施建设等，获许多外国投资者的关注。

计划与投资部评价，外商投资为工业发展、经济结构朝着现代、提高越南经济竞争力的方向转移。该部门常占全国出口总额的70%。

各预期显示，今后几个月引进外资和外资实际到位额将继续呈现增长势头，必定成为弥补经济其他领域空缺的重要资源。

外国投资局局长杜一皇表示，许多投资者正关注越南，尤其是中小规模的展开目标。实际表明，政府和各部门一直密切关注情况和主动改善法律框架，改善营商投资环境，特别是开展多项招商引资措施。

VinaCapital集团总经理兼创始股东Don Lam表示，据初步考察结果，外国投资者特别关注越南绿色转型和消费领域的潜力，特别是半导体和芯片行业。这将是越南引进中长期外资，助推今后经济可持续增长的机会。

经济专家陈廷天认为，新的发展阶段正为越南引进外国投资者带来新机会。该发展资源在创造经济发展新突破中拥有巨大潜力。

经济专家、统计总局原局长阮碧林表示，在实施全球最低税率政府应核查和修改引进外商投资的优惠政策和机制。与此同时，应通过完善投资环境和减少企业成本的更适合的措施来更替税率优惠政策；提高劳动力质量，发展连接各省、经济区的交通基础设施，为引进外商投资创造便利条件。

计划与投资部部长阮志勇表示，除了稳定宏观经济、改善基础设施和人力资源等的措施外，今后越南应集中建设和发展科技和创新生态系统，使其符合数字经营环境；与此同时继续简化投资手续，为企业问世和发展创造便利条件。（完）