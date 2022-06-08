Báo Ảnh Việt Nam

新闻

今年前5个月越南经济强劲复苏 复工复产全力推进令人鼓舞

由于新冠肺炎疫情得到基本控制、政府大力展开经济复苏计划、经济社会复苏势头强劲，今年前5个月平均消费价格指数同比增长2.25%。越南经济回暖向好态势令人鼓舞，2022年经济增长目标不再是难以实现的。
由于新冠肺炎疫情得到基本控制、政府大力展开经济复苏计划、经济社会复苏势头强劲，今年前5个月平均消费价格指数同比增长2.25%。越南经济回暖向好态势令人鼓舞，2022年经济增长目标不再是难以实现的。

据越南统计总局的数据显示，今年5月份，由于新冠肺炎疫情得到基本控制，各家企业逐渐适应经济新常态，工业生产指数环比增长4%、同比增长10.4%。全国经济总体形势释放出积极信号，新成立企业数量创5年来新高。前5个月外商直接投资资金达约77.1亿美元，同比增长7.8%，是5年来最高水平。

越南中央经济管理研究院经商环境和竞争能力研究部主任阮明草说：“我们认为当各家企业恢复正常生产经营活动，新成立企业数量也随之增加，与2021年同期相比，复工复产企业数量已有所增加。其充分表明各家企业对越南市场复苏和经营商机的信心得以巩固。”

尽管市场价格不断攀升，但通胀率仍在可控范围内。2022年前5个月，平均消费价格指数同比增长2.25%，这一数字仍然远低于2017-2020年前5个月的水平。

今年前5个月服务业成为越南经济社会发展的新亮点，其中不能不提到旅游业。前5个月赴越国际游客量达36.5万人次，同比增长3.5倍。今年5月，越南成功举办地区体育盛事--第31届东运会，有助于大力推广越南旅游形象。

越南国会经济委员会委员陈黄银说：“越南成功举办第31届东运会充分展现出了越南的伟大民族精神。这一体育盛事有助于推广越南品牌，为成功实现2022年经济社会发展目标打下稳固基础。”

在第15届国会第三次会议上，各位国会代表均高度评价今年前5个月所取得的成果，同时对政府的灵活调控和管理给予巨大期望。在世界局势动荡的背景下，越南政府正多措并举，力争成功实现各项既定目标。

同塔省国会代表团团长范文和强调：“我对政府和政府总理的调控管理政策给予高度评价。在政府的领导下，今年前几个月越南经济社会恢复稳中向好、老百姓生活基本稳定、国内生产总值增加。这是一个可喜信号。”

基于上述成果，预计，今年第三季度越南经济将保持增长态势，为实现全年经济增长目标打下坚实基础。（完）
 

更多>>

越南发展土锦布手工编制业 助推乡村旅游发展

越南发展土锦布手工编制业 助推乡村旅游发展

清化省伯烁县迄今仍保留当地民族传统文化特色，其中包括泰族、芒族等少数民族同胞的传统土锦布手工编制业。为了保护与弘扬该传统手工艺业并满足国内外游客的需求，当地泰族和芒族同胞家庭已想方设法推出许多新颖且颇具特色的旅游产品。
更多

Top