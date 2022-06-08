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今年前5个月越南经济强劲复苏 复工复产全力推进令人鼓舞
由于新冠肺炎疫情得到基本控制、政府大力展开经济复苏计划、经济社会复苏势头强劲，今年前5个月平均消费价格指数同比增长2.25%。越南经济回暖向好态势令人鼓舞，2022年经济增长目标不再是难以实现的。
据越南统计总局的数据显示，今年5月份，由于新冠肺炎疫情得到基本控制，各家企业逐渐适应经济新常态，工业生产指数环比增长4%、同比增长10.4%。全国经济总体形势释放出积极信号，新成立企业数量创5年来新高。前5个月外商直接投资资金达约77.1亿美元，同比增长7.8%，是5年来最高水平。
越南中央经济管理研究院经商环境和竞争能力研究部主任阮明草说：“我们认为当各家企业恢复正常生产经营活动，新成立企业数量也随之增加，与2021年同期相比，复工复产企业数量已有所增加。其充分表明各家企业对越南市场复苏和经营商机的信心得以巩固。”
尽管市场价格不断攀升，但通胀率仍在可控范围内。2022年前5个月，平均消费价格指数同比增长2.25%，这一数字仍然远低于2017-2020年前5个月的水平。
今年前5个月服务业成为越南经济社会发展的新亮点，其中不能不提到旅游业。前5个月赴越国际游客量达36.5万人次，同比增长3.5倍。今年5月，越南成功举办地区体育盛事--第31届东运会，有助于大力推广越南旅游形象。
越南国会经济委员会委员陈黄银说：“越南成功举办第31届东运会充分展现出了越南的伟大民族精神。这一体育盛事有助于推广越南品牌，为成功实现2022年经济社会发展目标打下稳固基础。”
在第15届国会第三次会议上，各位国会代表均高度评价今年前5个月所取得的成果，同时对政府的灵活调控和管理给予巨大期望。在世界局势动荡的背景下，越南政府正多措并举，力争成功实现各项既定目标。
同塔省国会代表团团长范文和强调：“我对政府和政府总理的调控管理政策给予高度评价。在政府的领导下，今年前几个月越南经济社会恢复稳中向好、老百姓生活基本稳定、国内生产总值增加。这是一个可喜信号。”
基于上述成果，预计，今年第三季度越南经济将保持增长态势，为实现全年经济增长目标打下坚实基础。（完）
据越南统计总局的数据显示，今年5月份，由于新冠肺炎疫情得到基本控制，各家企业逐渐适应经济新常态，工业生产指数环比增长4%、同比增长10.4%。全国经济总体形势释放出积极信号，新成立企业数量创5年来新高。前5个月外商直接投资资金达约77.1亿美元，同比增长7.8%，是5年来最高水平。
越南中央经济管理研究院经商环境和竞争能力研究部主任阮明草说：“我们认为当各家企业恢复正常生产经营活动，新成立企业数量也随之增加，与2021年同期相比，复工复产企业数量已有所增加。其充分表明各家企业对越南市场复苏和经营商机的信心得以巩固。”
尽管市场价格不断攀升，但通胀率仍在可控范围内。2022年前5个月，平均消费价格指数同比增长2.25%，这一数字仍然远低于2017-2020年前5个月的水平。
今年前5个月服务业成为越南经济社会发展的新亮点，其中不能不提到旅游业。前5个月赴越国际游客量达36.5万人次，同比增长3.5倍。今年5月，越南成功举办地区体育盛事--第31届东运会，有助于大力推广越南旅游形象。
越南国会经济委员会委员陈黄银说：“越南成功举办第31届东运会充分展现出了越南的伟大民族精神。这一体育盛事有助于推广越南品牌，为成功实现2022年经济社会发展目标打下稳固基础。”
在第15届国会第三次会议上，各位国会代表均高度评价今年前5个月所取得的成果，同时对政府的灵活调控和管理给予巨大期望。在世界局势动荡的背景下，越南政府正多措并举，力争成功实现各项既定目标。
同塔省国会代表团团长范文和强调：“我对政府和政府总理的调控管理政策给予高度评价。在政府的领导下，今年前几个月越南经济社会恢复稳中向好、老百姓生活基本稳定、国内生产总值增加。这是一个可喜信号。”
基于上述成果，预计，今年第三季度越南经济将保持增长态势，为实现全年经济增长目标打下坚实基础。（完）