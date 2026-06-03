今年前5个月越南吸引FDI总额增长近35%

据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。



具体是，新注册项目共有1576个，注册资本总额达148.4亿美元，项目数量同比增长1.7%，注册资本总额是去年同期的2.1倍。其中，加工制造业是吸引外商直接投资资金最多的领域，注册资本总额达96.4亿美元，占新注册资本总额的65%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业吸引资金达24.5亿美元，占16.5%；其余行业达27.5亿美元，占18.5%。



值得一提的是，2026年前5个月外资实际到位资金达97.5亿美元，同比增长9.6%。这是5年来前5个月外资投资实际到位资金的最高水平。

其中，加工制造业达80.6亿美元，占外资实际到位资金总额的82.7%；房地产领域达7.16亿多美元，占7.3%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业达3.56亿多美元，占3.7%。



在2026年前5个月对越有新获批投资项目的58个国家和地区中，新加坡是最大的投资来源国，投资额达68亿美元，占新注册项目总额的45.9%；其次是韩国，投资额达42.2亿美元，占28.4%；中国达17.9亿美元，占12.1%；日本达7.126亿美元，占4.8%；中国香港特别行政区达3.97亿多美元，占2.7%；荷兰达3.803亿美元，占2.6%。



在调整注册资本方面，往年获批的415个项目申请追加投资资金，追加额达57.8亿美元，同比下降32.1%。



外国投资者共进行1164次出资和股权收购，出资总额达41.9亿美元，同比增长46.7%。其中，增加企业注册资本的出资和股权收购336次，融资资金5.65亿多美元；不增加企业注册资本的出资和股权收购828次，融资资金36.2亿美元。



在外商出资和股权收购中，流入批发和零售业、汽车及摩托车维修业的资金达19亿美元，占融资总额的45.4%；专业科学技术活动达11.6亿美元，占27.7%；其余行业达11.3亿美元，占26.9%。（完）