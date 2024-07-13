今年下半年越南经济两个增长情景

2024年上半年，政府和政府总理指导实施经济发展方案，重点确保宏观经济稳定，保障各大平衡，为促进经济增长奠定基础。其中，优先促进消费、投资和出口三大增长动力。

因此，经济继续保持令人瞩目的增长势头。 2024年上半年，经济增长率达6.42%，其中第一季度国内生产总值（GDP）较2023年同期增长5.87%，第二季度增长6.93%。

值得注意的是，部分企业开始应用人工智能（AI），以提高劳动效率和生产力。

2024年上半年全社会实现投资资本总额达1.451万亿越盾（折合人民币4.1亿元），相当于GDP的27.7%，较2023年同期增长6.8%。吸引外商直接投资结果成为亮点，项目数量和新注册资本、注册资本总额、到位资本等因素均实现正增长。

出口额达1901亿美元，增长14.5%；进口额达1785亿美元，增长17.0%。贸易顺差超过110亿美元。 越南计划与投资部副部长陈国方表示，鉴于2024年上半年取得的积极成果，可以预测2024年底的增长结果将会更好。为此，该部制定了两种经济增长情景方案，并获得政府的批准。

根据第一个情景，全年经济增长率达6.5%。根据第二个情景，全年经济增长率达7%。

陈国方认为，虽然7%的增长率是一个很高的水平，但在越南努力克服不足之处的情况下，未必不能实现。

专家表示，为使现在到年底继续保持经济增长势头，需要实施同步的措施，其中政府、各部委和地方要刺激消费需求，降低个人和企业所得税，增加消费贷款，同时实施债务冻结、债务延期措施，增加社会保障福利。此外，继续落实降低增值税的政策；通过有效开展国内市场贸易促进计划，通过数字平台、电子商务促进商品流通，扩大国内消费等方式提高国内购买力。

各专家认为，需要促进公共投资资金的拨付，主动为包括外资企业在内的企业化解困难，鼓励新投资方式和商业模式，鼓励绿色低排放的生产，吸引外商投资企业和私营企业的参与，在基础设施投资项目中有效发挥公私模式。（完）