今年上半年越南各家航空公司外国旅客运输量逐月增加

据越南航空局运输处副处长武红光在交通运输部2022年上半年总结会议上做的报告，今年上半年乘坐飞机往返越南的外国旅客超过237万人次。

外国旅客

逐月增加，从1月份的10.35万人次增加至5月的65万人次，6月份约达82.6万人次。

截至6月底，国际航空市场上拥有超过30家外国

航空公司

和4家越南航空公司运营越南往返21个国家和地区的96条航线，其中越南各家航空公司已运营往返16个国家和地区的68条国际航线。

目前越南各家航空公司正逐步增加往返航班和开通新航线的外国市场包括印度、新加坡、韩国和马来西亚。

对于韩国、日本、中国和中国台湾，越南航空局局长丁越胜表示，今后，该局将同每个国家或地区当局进行磋商，以尽快恢复往返这些国家的航线。目前，这些市场仍采用新冠肺炎疫情严格控制措施，其中包括韩国和中国。目前，在中国市场，两国航空公司每周运营最多2个航班。

对于国内市场，武红光表示，目前6家越南航空公司平均运营连接河内、岘港和胡志明市的航线55-66班。从2021年12月底，新冠肺炎疫情防控措施放宽后，国内旅游需求回增等已为国内航空市场尽快复苏创造便利条件。第二季度，国内客运量逐月增加，增幅为10-15%。

越南航空局评价说，各条航线恢复运营和吸引外国游客的政策已使得今年上半年外国旅客

运输量

增加，达237万人次，与2021年上半年相比增加65.5%，但比2019年上半年下降24.6%。

越南

各家航空公司的国际客运和货运分别增长38.2%和12.8%。

此外，越南航空局局长丁越胜在会议上表示，尽管国内航空运输已完全恢复，甚至增长率高于2019年新冠肺炎疫情爆发前的水平。但因国际航空市场，特别是越南各家航空公司的重点市场复苏缓慢，各家航空公司仍面临许多困难。另一方面，燃油价格攀升，各家航空公司每个月亏损数千亿越盾。（完）