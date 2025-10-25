今天(25日)上午《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式暨高级别会议在河内开幕

今日（10月25日）上午9时，《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式暨高级别会议在河内国家会议中心正式拉开帷幕。



由越南主办的本次活动以“打击网络犯罪——共担责任——面向未来”为主题，标志着全球在加强网络安全国际合作、维护网络空间安全稳定方面迈出关键一步。



开幕式吸引了来自近100个联合国会员国以及100多个国际和地区组织的代表参加，涵盖联合国系统各机构、区域组织、金融机构，以及众多网络安全与国际法领域的专家学者。



根据议程，越南国家主席梁强与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将在《河内公约》开放签署仪式上致辞。随后，越南政府总理范明政将与联合国秘书长古特雷斯共同主持《联合国打击网络犯罪公约》高级别会议一般性辩论。会议期间还将安排多场高级别双边会晤及系列边会，聚焦“数字化转型时代的公民保护”、“全球合作打击网络诈骗”、“落实联合国打击网络犯罪公约：能力建设是全球合作的支柱”、“虚拟资产与洗钱案件中的调查取证经验分享”等议题进行深入探讨。

联合国大会于2024年12月正式通过《打击网络犯罪公约》，并选定在河内举行开放签署仪式，充分彰显了国际社会在保护人类共同财富——网络空间方面的责任担当。此次活动不仅是一项法律程序，更是一个促进对话、分享经验、加强政府、国际组织与私营部门伙伴关系的重要平台，有助于推动公约落实与全球协作，共同应对网络犯罪挑战。



公约构建了国际合作的法律框架，确保各成员国，特别是发展中国家和弱势国家，能够获得必要支持并提升应对网络犯罪的能力。这将成为具有历史意义的里程碑，体现了以联合国为核心的多边主义价值，也传递出国际社会坚决打击网络犯罪、共建和平、公正、法治世界的坚定决心——为当代与未来世代谋福祉。



《河内公约》开放签署仪式选址河内，是对越南在全球事务中所发挥积极作用、良好声誉与重要贡献的高度认可，尤其是在推动国际合作打击网络犯罪、维护安全健康的网络环境以及促进可持续发展方面的持续努力。



越南外交部副部长邓黄江表示，“河内”正式写入公约文本，是国际社会对越南在网络安全领域所作贡献，以及在构建更加公正、安全的国际法律秩序中所发挥作用的充分肯定。值得一提的是，《河内公约》开放签署仪式恰逢联合国成立80周年（1945年10月24日—2025年10月24日），具有特殊象征意义——展现了国际社会团结应对网络安全挑战的共同意志，这也是当前全球最为紧迫的议题之一。



越通社将对本次重要活动进行跟踪报道。（完）