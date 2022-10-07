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人权：俄罗斯专家高度评价越南充分发挥人类潜能的政策
值此越南竞选联合国人权理事会（UN）成员（任期2023-2025年）之际，越通社驻莫斯科记者就越南在保障人权方面所做的努力采访了俄罗斯“亚欧构想”科研基金会专家委员会主席格里格里·特罗菲姆丘克。
格里格里•特罗菲姆丘克专家强调了越南革新35年之后，在国家发展和保障人权方面所取得的成就，并表示越南的人权政策是社会主义国家的政策，目的是充分发挥人民的潜能。从这方面来看，越南在实施多个领域的人权政策中取得了长足的进展，为其他发达国家树立了榜样。
格里格里•特罗菲姆丘克表示，越南《宪法》中对人权有单独的条款，正是因为实施了革新开放的政策，越南才能从法律方面全面履行该条款。这位俄罗斯专家强调了越南共产党在实现和保障人权方面的领导作用。在越南，保障人权的任务与经济、对内和对外政策、人道主义等一系列其他措施相结合。越南党和国家正着手处理有关促进性别平等和保障社会弱势群体的权益等问题。
俄罗斯专家评估说，越南在新冠肺炎疫情大爆发2年多期间为维护人权做出了巨大的努力。在疫情爆发期间，越南经济仍持续增长。尽管面临物流供应链受阻等诸多障碍，但越南经济仍保持良好的增长势头。格里格里•特罗菲姆丘克表示，该成就归功于越南党和国家一系列行之有效的措施和正确的决策部署。
越南还在与国际社会在解决环境问题和争取人权方面保持协调作出了重要努力，参与了人道主义任务，包括积极部署在南苏丹的维和任务等。这进一步证实了国际社会将越南视为参与所有进程的重要成员。越南也是一个在解决严重且难度大问题中找出解决措施的可靠参与者。格里格里•特罗菲姆丘克说，越南的贡献应该得到世界的认可和赞赏；越南再次竞选联合国人权理事会成员也体现出越南的贡献作用。（完）