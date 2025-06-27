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人工智能进入房产领域

与其听房地产置业顾问的讲解，越来越多购房者选择通过人工智能（AI）软件自行查阅资料、分析项目并作出决策。 与其听房地产置业顾问的讲解，越来越多购房者选择通过人工智能（AI）软件自行查阅资料、分析项目并作出决策。

只需短短一分钟，AI 软件就能输出分析结果，内容涵盖项目本身、开发商背景、周边项目及价格对比，并最终给出投资建议。

来自胡志明市守德市的武氏翠女士分享道：“2024年，我首次投资房地产，就选择使用手机上的 AI 软件来获得全面分析和建议。结果在购买该项目房产一年后，我就获得了相当可观的回报。因此，现在我购房时主要依靠 AI 软件分析项目，而不是听销售人员推荐。”

Gold Coast Holdings 公司南方地区总经理阮国勇先生分享了一次特别的经历：一位年长投资者前往该公司在头顿市的项目实地考察。在销售人员讲解项目时，该客户却不停地使用手机，通过 ChatGPT 了解项目详情。

“仅在输入信息后一分钟内，软件就给出了关于价格、竞争力、市场动态及头顿在售项目的综合信息，还给出投资建议。最终，这位客户完全依据 ChatGPT 的建议进行决策，而非听取销售人员的意见。”阮国勇表示。

陈英地产股份公司副总经理阮文勇也表示：“客户使用 AI 进行投资咨询的趋势始于2024年末。AI 不仅分析深入，还能提供与项目相关的法律和规划信息，给予客户更全面的判断依据。”

富东集团总经理吴光福指出，目前公司也已在销售环节中引入 AI。他说，为了让 AI向客户提供有关项目的准确数据和信息，我们必须确保发布的信息真实可靠，不能出现误导或错误。”

专门研究和监测房地产市场的伊格尔学院(Eagle Academy) 副院长阮黄预测，ChatGPT 对房地产市场的影响在不久的将来将会非常显著，且这一趋势已不可逆转。

美国房地产咨询公司戴德梁行（Cushman & Wakefield） 越南公司总经理裴氏庄表示，当前各大房地产企业都在积极了解 ChatGPT 技术，并意识到必须紧跟这一技术变革的浪潮。（完）

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中国媒体密集报道越南总理范明政在WEF第16届新领军者年会期间开展的活动

中国媒体密集报道越南总理范明政在WEF第16届新领军者年会期间开展的活动

连日来，新华社、环球时报、中国新闻社、北京日报、天津政务门户网站等中国多家媒体纷纷发布了有关范明政总理出席在天津举行的世界经济论坛（WEF）第16届新领军者年会并在中国开展系列活动的大量新闻报道和分析文章。
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