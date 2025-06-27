人工智能进入房产领域

与其听房地产置业顾问的讲解，越来越多购房者选择通过人工智能（AI）软件自行查阅资料、分析项目并作出决策。

只需短短一分钟，AI 软件就能输出分析结果，内容涵盖项目本身、开发商背景、周边项目及价格对比，并最终给出投资建议。

来自胡志明市守德市的武氏翠女士分享道：“2024年，我首次投资房地产，就选择使用手机上的 AI 软件来获得全面分析和建议。结果在购买该项目房产一年后，我就获得了相当可观的回报。因此，现在我购房时主要依靠 AI 软件分析项目，而不是听销售人员推荐。”

Gold Coast Holdings 公司南方地区总经理阮国勇先生分享了一次特别的经历：一位年长投资者前往该公司在头顿市的项目实地考察。在销售人员讲解项目时，该客户却不停地使用手机，通过 ChatGPT 了解项目详情。

“仅在输入信息后一分钟内，软件就给出了关于价格、竞争力、市场动态及头顿在售项目的综合信息，还给出投资建议。最终，这位客户完全依据 ChatGPT 的建议进行决策，而非听取销售人员的意见。”阮国勇表示。

陈英地产股份公司副总经理阮文勇也表示：“客户使用 AI 进行投资咨询的趋势始于2024年末。AI 不仅分析深入，还能提供与项目相关的法律和规划信息，给予客户更全面的判断依据。”

富东集团总经理吴光福指出，目前公司也已在销售环节中引入 AI。他说，为了让 AI向客户提供有关项目的准确数据和信息，我们必须确保发布的信息真实可靠，不能出现误导或错误。”

专门研究和监测房地产市场的伊格尔学院(Eagle Academy) 副院长阮黄预测，ChatGPT 对房地产市场的影响在不久的将来将会非常显著，且这一趋势已不可逆转。

美国房地产咨询公司戴德梁行（Cushman & Wakefield） 越南公司总经理裴氏庄表示，当前各大房地产企业都在积极了解 ChatGPT 技术，并意识到必须紧跟这一技术变革的浪潮。（完）