人工智能助力九龙江三角洲企业提升竞争力

12月18日，芹苴大学经济学院同经济社会与农村发展领域引领研究小组（RESRUD）在芹苴市联合举办题为“人工智能在九龙江三角洲企业中的应用前景”的学术研讨会。

RESRUD研究小组负责人武文得表示，尽管潜力巨大，但人工智能在越南全国范围内，尤其是在九龙江三角洲地区的应用仍较为有限。目前，仅约18%的越南企业开始在治理和生产领域初步应用人工智能，且多停留在基础层面。为有效释放人工智能潜能，企业需制定系统化实施战略，同步推进数据基础设施升级、人才培养和变革管理，逐步将人工智能打造为提升竞争力和实现可持续发展的关键工具。

从企业界角度看，越南工商联合会九龙江三角洲分会副主任武氏秋香表示，由于规模较小、资源有限，区域内多数中小企业目前主要在销售、市场营销和客户服务等环节，通过社交平台和电子商务平台应用人工智能。然而，数字化转型和人工智能正为企业带来新的发展机遇，尤其是集成人工智能的外包数字服务，有助于企业优化成本、提升运营透明度，并逐步更深入地参与供应链。

芹苴大学阮青海副教授表示，推动企业应用人工智能的核心解决方案之一是加强科研机构和高校在已训练人工智能模型方面的技术转移，企业集中于部署和应用，国家发挥引导和支撑作用，出台金融、基础设施和人才培养等配套政策。

在宏观层面，与会代表建议尽快制定统一的数据格式和数据采集标准，建设开放数据平台，同时加强对企业管理人员和技术人员的人工智能与数据科学培训。通过构建企业-高校-地方政府紧密联动的创新生态系统，逐步推动人工智能成为九龙江三角洲企业可持续发展的重要动力。

此次研讨会吸引了来自各部门、行业协会、专家学者及企业界代表广泛参与，为各方交流经验、评估人工智能应用现状、识别机遇与挑战，并提出切实可行的推进方案提供了重要平台。（完）