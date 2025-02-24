人工智能与半导体重要国际盛会即将在越南举行

主题为 “创造未来：连接人工智能与全球半导体技术” 的 2025国际人工智能与半导体大会（AISC 2025） 将于 2025年3月12日至3月16日在河内和岘港举行。

越南计划与投资部表示，这是一次关于人工智能与半导体融合的重要国际会议，不仅提供获取最新行业动态的机会，还凸显越南在全球半导体和人工智能产业价值链中的重要作用。

该活动将汇聚超过1000名领导者和专家，以及Google DeepMind、IBM、Intel、TSMC、Samsung、MediaTek、Tokyo Electron、Panasonic、Qorvo、Marvell等全球顶级科技公司的代表。

AISC 2025 将聚焦于人工智能如何在芯片设计与制造领域创造变革，以及先进半导体架构对人工智能发展的潜力。

越南计划与投资部副部长阮德心表示，“越南正专注推动数字化转型、绿色转型和科技创新，以提升生产力、质量和竞争力。在此过程中，半导体产业和人工智能被视为关键领域。”

AISC 2025 联合主办方、Aitomatic创始人 Christopher 阮表示，“AISC 2025 标志着人工智能与半导体技术发展的重要里程碑，汇聚全球领先的创新者，展示人工智能与半导体交汇处的真正突破。”

据彭博情报（Bloomberg Intelligence） 数据，2024年底全球半导体市场规模将达5000亿美元，人工智能正在引领数字经济的发展。

开源模型DeepSeek-R1以 仅三分之一的计算能耗实现媲美顶级AI模型的性能，推动了 1.2万亿美元市场变革，进一步提升了对高效计算解决方案的迫切需求。

据麦肯锡（McKinsey） 最新报告，AI 在芯片设计和制造中的应用，正吸引巨额投资，重塑整个半导体行业，并为全球新兴技术中心创造新的机遇。

面对这一爆发式增长趋势，越南正积极出台吸引投资的政策并提供人才培养支持。

然而，越南仍面临可持续发展、产业竞争力提升等挑战。为将挑战转化为动力，越南政府正在加快基础设施建设、人才培养和外资吸引，以提升在人工智能与半导体领域的全球竞争力。（完）