人口老龄化加速 越南探索日间照料养老新模式

越南正步入人口老龄化阶段，预计到2036年，60岁及以上人口将占全国人口的20%。因此，越南需要尽早制定老年人护理战略，构建家庭—社区—国家—私人相结合的综合照护体系，其中日间照料养老模式被认为具有可持续潜力。



据越南心理学会副主席、胡志明市师范大学校长黄文山教授介绍，截至2024年，越南60岁及以上人口约1300万人，占总人口的12.8%。目前，老年人护理仍以家庭照护为主，但这一传统模式正受到城镇化、劳动力流动和核心家庭普遍化等因素的挑战，导致部分老年人独居或缺乏医疗和精神支持。



黄文山教授指出，现有养老中心和社会服务机构尚无法满足需求，尤其是精神关怀和心理支持服务仍较薄弱。越南人均寿命为73.7岁，但健康寿命仅约64年，意味着多数老年人在生命后期需长期与疾病共存。约27%的老年人独居或仅与其他老人同住。



在分析老年人护理面临的障碍时，黄文山教授将其归纳为文化、认知、经济以及政策与人力资源四个方面，包括对养老机构的心理顾虑、对早期照护认知不足、照护费用高以及专业人员短缺等问题。

为边境地区高龄老人进行体检。图自越通社

越南自2011年进入人口老龄化阶段，预计到2050年，老年人口比例将达25%—28%。在坚持家庭照护基础上，黄文山教授提出居家照护、社区照护以及半公立—社会化三种模式相结合的发展方向，其中社区日间照护机构被视为重要补充。



近年来，日间养老院模式逐渐受到关注。2025年9月16日，在中央决议贯彻会议上，越共中央总书记苏林指出，应尽早实施老年人“防孤独”措施，日间养老中心是正确方向，并建议鼓励私营部门参与，提供接送、文化和体育活动空间。



与全日制养老机构不同，日间养老院为老年人提供白天照护和医疗服务，夜间回归家庭。越南房地产市场研究与评估院（VARS IRE）认为，该模式是在家庭同住传统与专业照护需求之间的折中方案。



越南卫生部指出，多数老年人患有多种慢性疾病，对定期检查和专业护理需求较高。日间养老院既有助于保障健康、减少孤独感，也能减轻子女照护压力。不过，费用仍是主要障碍。VARS IRE专家建议，国家需通过社会保障、医疗保险以及土地和信贷优惠政策，鼓励企业参与发展日间养老院体系，使其更好满足越南人口老龄化背景下的实际需求。（完）