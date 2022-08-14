交通运输部将提请越共中央政治局审议北南高速铁路项目投资主张

越南交通运输部刚将报告递交交通运输行业重点和国家重要工程和项目指导委员会。

据交通运输部，根据中央政治局和书记处的2022年工作计划，预计于9月份将提请政治局审议北南高速铁路项目投资主张和提出意见。

关于项目实施情况，交通运输部表示，自2005年至今，交通运输部已对这条高速铁路进行研究。2009年项目预可行性研究报告已获国家审定委员会通过，政治局已对投资主张表示赞同，但国会在2010年5月召开的会议上尚未通过。

近期，落实中央委员会的决议和政府总理的指导意见，交通运输部已核查、更新和补充完善项目预可行性研究报告。研究过程中，交通运输部已召开多场会议和研讨会，以征求各机关、专家和科学家的意见，并已同项目经过的20地方就相关问题达成一致。

交通运输部已征求各部门和有关机关的意见。政府、中央经济部、第十四届国会科技和环境委员会、越南科技联合会也举行多场会议和研讨会。

交通运输部已吸纳各意见并完善项目预可行性研究报告,同时于2019年2月递交政府总理审议。因项目规模属于国家重要项目的指标，2019年7月11日，政府总理颁布第958号决定，成立国家审定委员会已对项目预可行性报告进行审定。

据交通运输部的研究，北南高速铁路项目为双轨，规矩1435mm,全长1545公里，最大速度每小时约320公里，铁路使用分散动力技术。项目投资总额约587.1亿美元，其中征地拆迁补偿费用19.8亿美元，建设费用315.8亿美元，设备费用150亿美元等。

该项目将分为两期。第一期将投资建设河内-荣和芽庄-胡志明市两铁路段，长665公里，预计投资资金247.2亿美元，将于2032年投入运行。第二期将投资建设荣-芽庄铁路段，长894公里，预计投资资金339.9亿美元。北南高速铁路项目将经过从河内至胡志明市20个省市。

据政府总理于2021年10月批准的2021-2030年，远期到2050年铁路网络规划提出的目标，到2030年完成部分新铁路线动工建设资金安排和投资准备工作，其中特别优先北南高速铁路线。（完）