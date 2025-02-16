交通运输部优先为重点紧迫项目提供资金

2025年投资资金估算约达近90万亿越南盾（折合人民币257亿元），创有史以来新高，越南交通运输部正在多措并举确保资金及时足额拨付到位。特别是，在刚发布的《2025年厉行节约与反对浪费总体计划》中，交通运输部强调，优先为重点紧迫项目提供资金。

交通运输部将大力推进国家重点工程和项目、国家目标计划和跨省、跨地区、跨国和国际互联互通工程项目的公共投资资本分配与拨付进度。

此外，交通运输部坚决清理低效无效投资项目，优先对重点紧迫项目提供资金，为实现快速可持续发展注入动力。

在公共投资资本方面，交通运输部加快使用公共投资资本和其他国有资本项目的实施和完成进度；及早将已完成多年的项目投入运营。

交通运输部提高了公共投资管理的质量；增强经济的资本吸收能力，特别是公共投资资本的分配和拨付。

在公共投资资本管理与使用方面，交通运输部提出加快公共投资资金拨付进度，彻底解决国家重要项目、使用ODA资金的项目、BOT和BT的低效、造成损失浪费的项目等长期遗留问题。

据交通运输部计划投资司的消息，2025年，交通运输部获得81.218万亿越南盾的资金。

交通运输部部长陈鸿明认为，这是一项极具挑战性的任务，但也是交通运输部尽快完成重要交通基础设施项目的机遇，为国家经济社会发展注入动力。

交通运输部要求投资者和承包商集中所有资源，加快施工进度；与各级部门、地方政府和有关机构及单位做好拆迁征地、安置和矿山开采工作。

交通运输部还指示投资者和项目管理委员会定期审查每个项目的详细拨付计划；加强监督管理，及时调整资金拨付计划，力争到2025年完成3000公里高速公路的目标。（完）