亚行驻越南首席经济学家：今年越南经济复苏速度令人惊叹

亚洲开发银行驻越南首席经济专家阮明强10月17日评价说，今年前9月，越南经济复苏速度令人惊叹，亚行相信越南经济中长期增长展望较为明朗。

宏观经济稳定、政治稳定和成功控制新冠肺炎疫情等为经济发展打下基础，其就是推动经济强劲复苏的重要因素。从工业到农业和服务等增长动力都呈现复苏，出口呈现强劲增长势头。国内外投资者和人民对强劲复苏的信心已成为经济的“靠山”。

阮明强还指出越南经济的最大风险，其就是外部因素的影响日益明显，如发达经济体缩紧货币政策，导致进口型通货膨胀，粮食和成品油价格上涨等。然而，在包括越南在内的东南亚地区，进口型通货膨胀、粮食和成品油价格上涨的影响得到更好控制，因此通胀率低。但总体上看通货膨胀呈上涨趋势和进口型通货膨胀风险猛增。

另一个，汇率也是一个影响的因素。一系列国家的货币大幅贬值。截至8月，越南盾贬值率较低。其一方面帮助越南稳定宏观经济，但另一方面成为一个障碍，对国家外汇储备施加压力。

出口方面，越南盾对美元贬值次数不多，但却对马来西亚、泰国和菲律宾等越南直接竞争的贸易对手的货币走强。在此情况下，越南国家银行已提升存款和贷款利率上线，越将越盾对美元的交易区间从±3%扩大至±5%是完全合理，为稳定宏观经济和中长期增长创造便利条件。

阮明强认为越南应继续调整汇率波动幅度为和将利率调整到合理区间。在越南缩紧货币政策时，财政政策起着重要作用和公共投资拨付工作就是增长的支撑。此外，越南需加大对外汇市场、银行的管理力度。最重要的是外国投资者和居民的信心继续增强，越南各项措施正发挥其效果。

关于2022间越南经济增长处于6.5%的预测，亚行驻越南首席代表安德鲁·杰弗里斯（Andrew Jeffries）表示，尽管越南经济增长呈继续增加的趋势，但全球风险日益增加可能影响到越南经济，因此亚行仍保持对越南经济的预测。亚行仍将2023年越南经济预测维持在6.7%。

然而，他认为，越南与许多国家签署自贸协定，可靠近各国和世界主要市场。因此没有依据说部分国家的衰退和缓慢增长影响到越南出口活动。（完）