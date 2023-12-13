亚行预测2024年越南经济增长率达6%

据亚洲开发银行（ADB）12月13日发布的亚洲发展展望（ADO）报告，亚行预测2024年越南经济增长率有望维持在6%的水平。

该银行还预测越南2023年越南经济增长率为5.2%（之前的增长预期为5.8%）。外需疲软导致的复苏弱于预期将继续阻碍工业和服务业增长；使国内就业和消费复苏放缓。

亚行专家还建议，货币政策或将审慎积极，因为国家管理部门将加强对汽油、电力、食品、医疗保健和教育价格的有效控制，有助于控制通胀。因此，亚行预测，2023年越南通胀率将维持在3.8%，2024年将维持在4%。

该行还预测越南2023年经济增长率为5.2%，而此前为5.8%。外需疲软导致的复苏弱于预期将继续限制工业和服务业增长；以及使国内就业和消费复苏进程放缓。

ADB将亚洲发展中国家2023年的经济增长预期从9月份预测的4.7%上调至4.9%，但将该地区明年的增长预期维持在4.8%，ADB还将中国经济增长预期上调至5.2%。

2023年地区的通胀预测从之前的3.6%下调至3.5%。 2024 年，通胀率预计将升至 3.6%，而此前预测值为 3.5%。由于出口产品需求疲软，东南亚今年的增长预测值从 4.6% 降至 4.3%。（完）