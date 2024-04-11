亚行维持越南经济增长6%的预测

4月11日上午，亚洲开发银行（ADB）举行了有关越南经济前景的新闻发布会，其中仍维持此前对越南今年经济增长的预测。据新闻发布会上公布的报告《亚洲发展展望（2024年4月版）》（ADO），预计越南经济2024年将增长6%，2025年将增长6.2%。

在新闻发布会上，亚行驻越南首席经济学家阮伯雄表示，全球需求下降和国际利率高涨对越南2023年增长产生了影响，但越南迅速转向促增长的货币政策和大规模公共投资是维持增长复苏势头的关键措施之一。

出口加工和服务业的相对全面复苏以及农业部门的稳定运行有望支撑越南的复苏。外资和侨汇收入的增加，贸易顺差格局得以维持，国内消费复苏，财政刺激措施的实施，重大公共投资计划等因素被视为推动 2024 年经济增长的关键。

亚洲开发银行驻越首席代表尚塔努•查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）表示，尽管全世界面临巨大挑战，但今年和明年越南经济将保持稳步增长态势。然而，全球地缘政治的不确定性和国内经济结构性短板可能会对这一展望造成影响。因此，2024年的政策措施需要将扩大内需的短期增长支持措施与促进可持续增长的长期结构改善方案结合起来。

全球需求下降、经济缓慢复苏和地缘政治紧张局势等因素仍在持续，可能会阻碍越南2024 年全面恢复增长的过程。

为促进增长，尚塔努·查克拉博蒂认为，需要采取更强有力的措施，以解决国内结构性短板，如过度依赖于FDI企业的出口加工情况、出口加工业与其他经济成分联系的松散性、资本市场年轻、过度依赖银行信贷和复杂的法律壁垒等。

公共投资仍然是越南经济增长的动力，有效开展公共投资对促进增长具有重要意义。尽管政府采取了许多措施来加速公共投资并提高实施效率，但仍需要采取具有系统性的措施来完善法律和规定，以减少项目有效实施的障碍。（完）