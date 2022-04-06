亚行将2022年越南经济增长预测维持在6.5%的水平

亚洲开发银行对越南经济发展展望较为乐观并给予积极评价，同时将2022年和2023年越南经济增长预测维持在在6.5%和6.7%的水平。



这是亚行在6日上午举行的2022年越南经济发展情况和亚洲发展展望报告发布会上发布的信息。



亚行专家在发布会上已介绍了越南经济发展、GDP增长、通货膨胀等情况和越南经济其他问题。



亚洲开发银行驻越南代表处首席代表安德鲁·杰弗里斯（Andrew Jeffries）在发布会上发表讲话时表示，亚洲发展展望报告对亚太地区中期发展情况和地区宏观经济发展进行预测。



安德鲁·杰弗里斯表示，2021年对越南经济的期望较多，然而，新冠肺炎疫情爆发，致使经济增长仅达2.6%。



今年，亚行希望越南经济增长将达6.5%，明年将达6.7%。他同时表示，亚行驻越南代表处高度评价越南政府已出台经济恢复和发展计划并于今年1月获国会批准，以推动经济增长。



安德鲁·杰弗里斯还表示，报告中，亚行还指出一些致使越南经济增长萎缩的一些风险，如新冠肺炎疫情严峻复杂，出现各新变异株，感染率增加；全球经济复苏缓慢已影响到越南出口等。

然而，安德鲁·杰弗里斯认为，越南宏观经济发展条件仍较为稳定并呈现积极趋势；投资环境改革正得到推进。此外，越南参与各项多边贸易协定已和正在帮助越南经济吸引更多投资，助推经济复苏。



关于越南经济发展情况报告，亚行经济专家阮明强表示，在疫情得到有效控制，亚洲经济增长呈现积极信号的情况下，在各国转向对外开放、新冠疫苗覆盖率高、各条生产和劳动力供应链恢复时，2022年亚洲发展中国家经济增长将增加，达约5.2%，2023年达约5.3%。亚行还预测，地区通货膨胀呈上升趋势，但总体上看仍处在可控制的范围内。



关于越南经济情况，阮明强表示，2021年疫情已对越南经济造成巨大冲击，GDP增长萎缩幅度较大，为2.6%。特别，2021年第三季度疫情处于高峰期时，经济处于负增长状态。但2021年底，在越南转向更加灵活地控制疫情时，经济增长呈复苏迹象，2022年第一季度经济复苏更加明显。



2022年，在亚洲经济增长势头较为明朗和呈现积极趋势以及疫情得到控制的情况下，亚行预测，2022年越南经济增长较为客观，并预测今年和明年经济增长保持在6.5%和6.7%。



报告发布会上，安德鲁·杰弗里斯和阮明强已解答了新闻媒体关注的有关内容和企业债券市场的发展、引进外资情况和越南出口情况等。（完）