距河内仅一小时车程、被提名为“年亚洲领先新兴旅游目的地”的河南绝对是每个热爱探索深厚的本土文化底蕴的旅行者不能错过的旅游目的地。

2023年，河南超越阿尔巴尼亚吉诺卡斯特市、尼泊尔加德满都谷地或墨西哥瓦哈卡市等众多世界著名地方，被世界旅游大奖授予“2023年世界领先地方级文化目的地”。2024年，河南省入围第31届世界旅游奖亚洲和大洋洲组委会的2024 年亚洲领先新兴旅游目的地和2024 年亚洲领先地方级文化目的地两个项目的提名名单。

与下龙湾、沙坝等越南北部闻名遐迩的旅游胜地相比，河南在知名度上稍显低调，但仍赢得被誉为旅游业的“奥斯卡奖”的认可，这并非偶然。宁静、原始的自然空间中丰富而独特的文化和历史积淀造就了河南无可比拟的灵魂和魅力。

来到河南，游客可以看到一片宁静祥和的景象。许多有着千年历史的寺庙和古塔静静地矗立在那里，描绘出北部信仰文化生活的灵魂，每年吸引着数以百万计的信教者和游客前来朝拜和观光。

河南省维仙县碗山乡龙碗山寺遗迹群是山南古镇拥有历史悠久，反映民族历史上佛教鼎盛时期的著名景观之一。历经历史的风风雨雨，这座寺庙仍保留着古老而神圣的风貌，充满了李朝的建筑和艺术风格，并凭借被列为国宝的崇善延龄石碑，被视为宝贵的历史瑰宝。

拥有1000年历史的地藏飞来寺（古称洞寺）以其宁静的环境和古老的寺庙建筑，成为河南省最热门的旅游胜地。

河南另一个著名的精神信仰目的地是三祝旅游区。其以被誉为越南北部的“陆上下龙湾”。

河南省另一个不可错过的信仰文化目的地就是拥有140年历史的楚健王宫教堂（又称“楚健教堂”）。这是越南四座“王宫圣堂”之一。楚健教堂恢弘壮丽，古香古色，具有重要的宗教和历史意义，2010年，梵蒂冈颁布教令升格为王宫圣堂，受封“圣母无染原罪”圣号。不仅是教徒的朝拜场所，也是游客不可错过的越南最美的哥特式建筑之一。

与此同时，河南省还拥有无数具有数百年历史的寺庙，其中包括丁婆（Bà Đanh）寺、佛光寺、领江庙（Lảnh Giang）、陈仓（Trần Thương）寺、邓舍（Đặng Xá）寺、贞洁寺、仙寺以及曾有八座塔和一座供奉大地神、并根据八卦五行的理论排列和建造的八景山庙等。来到这里，游客会沉浸在一个宁静、古老和历史的空间中。

除了上述信仰旅游目的地外，河南省也以其壮丽的自然景观闻名于世，其中包括奥蓉（Ao Dong）、伦洞（Hang Luồn）、福龙洞（Động Phúc Long）、玉山等。

河南不仅是一个悠久历史的本土文化沉积的目的地，而且未来在太阳集团的陪伴下，河南将成为一个拥有众多大型项目的繁华城市。“时代城市”——太阳城项目距离河内50公里，总面积420公顷，投资总额35万亿越盾（折合人民币100亿元），拥有太阳世界公园、文化公园、生态公园、体育公园、节庆公园等。太阳城被确定为郊区度假城，拥有1001个设施，设有养老院、医院、宽敞的步行空间、娱乐设施和许多豪华的服务设施，为每一个世界领先的文化目的地披上了色彩缤纷的“新外衣”。

将来不久，河南不仅将成为本土文化旅游目的地，还将成为河内门户的优雅娱乐目的地和充满活力的投资目的地。

河流和胡波自然景观铸就了河南的宁静之美 河南不仅是一个悠久历史的本土文化沉积的目的地，而且未来在太阳集团的陪伴下，河南将成为一个拥有众多大型项目的繁华城市。“时代城市”——太阳城项目距离河内50公里，总面积420公顷，投资总额35万亿越盾（折合人民币100亿元），拥有太阳世界公园、文化公园、生态公园、体育公园、节庆公园等。太阳城被确定为郊区度假城，拥有1001个设施，设有养老院、医院、宽敞的步行空间、娱乐设施和许多豪华的服务设施，为每一个世界领先的文化目的地披上了色彩缤纷的“新外衣”。 “时代城市”Sun Urban City被确定为郊区度假城。太阳集团供图 将来不久，河南不仅将成为本土文化旅游目的地，还将成为河内门户的优雅娱乐目的地和充满活力的投资目的地。（完）