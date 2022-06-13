“亚洲——再生能源的大洲”座谈会将于6月15日举行

为大力推进绿色增长战略的推广宣传，越南通讯社下属的《Vietnam News》（越南新闻）报社将于6月15日在Zoom平台上主持题为“亚洲——

再生能源的大洲

”座谈会。

越南自然资源与环境部部长陈红河将在开幕式上发表重要讲话。

气候变化正在推动各国家、企业和人民日益专注于绿色能源和可持续发展。亚洲是一个发展活跃的地区，拥有许多“绿色”产品，如电动汽车、风能、太阳能电网等。为推进绿色增长战略的宣传工作，亚洲新闻联盟 (ANN) 计划在 Zoom 平台上举办 以“亚洲——再生能源的大洲”为主题的在线讨论活动。越通社指定亚洲新闻联盟成员——《Vietnam News》报社主办此次活动。

《

Vietnam News

》 将与印度《The Statesman》和韩国《Korea Herald》等亚洲新闻联盟其他成员联合举办此次活动。

除了越南自然资源与境部部长陈红河关于可再生能源的未来和可持续发展解决方案的主旨演讲外，座谈会还滋阴泰国B. Grimm Power Pcl 总裁哈拉尔·林克（Harald Link ），日本环境卫生中心主任、RENOVA公司经理南川英树（Hideki Minamikawa），新加坡 Sunseap 能源公司首席执行官弗兰克·普安（Frank Puan ），印度 Chetna 非营利组织主席阿尼尔·苏德（Anil Sood ），宁顺省人民委员会副主席潘晋景等国内外代表参加发言。