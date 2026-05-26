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五位越南科学家入选2026年亚洲百名杰出科学家名单
自2016年起，新加坡《亚洲科学家》杂志每年都会汇总并公布亚洲百名最杰出研究人员的名单。到2026年，该名单已连续超过十年记录了本地区最优秀、最具潜力人才的成功，突显了他们在多个科学领域的成就。
要入选《亚洲科学家100人》名单，被提名者必须在前一年因其研究工作获得国家级或国际级奖项，或有重大科学发现，或在学术界或产业界展现了卓越的作用。
2026年，入选该名单的越南五位科学家荣幸分别是：
1. 河内国家大学科技大学教授、博士、科学博士阮廷德（材料科学领域）。他获得了2024年技术—工程领域的宝山奖，已发表超过400篇科技论文，其中250篇发表在具有信誉和影响力的国际ISI期刊上，在国内外科学界具有影响力。阮廷德教授连年入选全球最具影响力的前1万名科学家，并于2025年在工程与技术领域位居世界前51位。
在2026年5月18日越南科技日之际，他被国内《先锋报》誉为越南留下时代印记的8位科学家之一。
2. 越南河内国家大学医药大学教授、博士陈春百（社区医疗领域）。他已在社区医疗领域发表了数百篇科学论文，连年位居全球最具影响力的前1万名科学家之列，并因获得2025年全球健康创新领导力奖而受到表彰。
3. 河内理工大学副教授、博士阮明新（化学技术领域），因其在天然化合物和生物活性物质方面的研究而获得2024年柯瓦列夫斯卡娅奖。
4. 胡志明市国家大学纳米技术研究院副教授、博士邓氏美蓉（纳米技术领域），因其在纳米技术和纳米喷墨打印方面的研究而获得2024年柯瓦列夫斯卡娅奖。
5. 文郎大学博士后研究员张海鹏博士，2024年越南金球奖获得者，在环境领域获得1项韩国专利和1项越南专利。（完）