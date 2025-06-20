云南省重视与越南友好合作关系

越通社驻中国记者报道，在对中国云南省进行工作访问并出席第9届中国一南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会期间，越南政府副总理陈红河会见了中共中央委员、云南省人民政府省长王予波，澜湄能源公司（CSG-LMI）和中国交通建设集团有限公司（CCCC）的领导；参观昆明胡志明旧居。



在会见云南省省长王予波时，双方对越中关系呈现积极发展态势，特别是越南各地方与云南省之间的合作关系取得诸多显著成效，如2024年双边贸易额同比增长17.8%，达到31.3亿美元，为双方带来切实利益感到高兴。



越南政府副总理陈红河强调，越南的一贯主张是重视并将越中睦邻友好、全面合作关系置于绝对优先地位；越南政府一向支持并为越南各地方进一步深化与云南省友好合作关系创造便利条件。



关于未来的合作，陈红河希望云南省继续率先带头落实两国高层共识，特别是中共中央总书记、中国国家主席习近平最近对越的访问成果，进一步加强与越南各地方之间的交流与合作，切实推进越南河江、老街、莱州、奠边省与中国云南省省委书记年度会晤机制、越南河江、老街、莱州、奠边省与中国云南省省委书记年度会晤机制、越南河内、海防、广宁、老街四省市与中国云南经济走廊合作会议等现有合作机制和框架落地见效。

陈红河建议双方加强铁路、商用飞机、水运对接等领域合作；力争将越南与云南双边贸易金额提升至50亿美元，推动经贸合作朝着平衡、 可持续方向迈进；深化能源、交通、边境地区基础设施建设、教育培训等领域合作。另一方面，加强陆地边境管控合作，加快若干口岸建设和升级进度，建设和平、稳定的边界线等。



王予波强调，云南省重视与越南的友好合作关系，愿与越南各地方携手高效落实两国高层领导所达成的共识。王予波对陈红河提出的合作建议表示赞同；强调云南省将积极配合越南各部门、地方加强各级代表团互访，大力发挥各种合作机制的作用，推进电力互联互通、战略基础设施互联互通，尤其是尽快完成老街－河内－海防铁路线路建设，实现老街－河口铁路口岸站的对接；拓展农业与农产品贸易合作，加强跨境犯罪防控合作，重点打击毒品、网络诈骗等违法犯罪活动，支持民间交流，对巩固越中全面战略合作伙伴关系，建设越中命运共同体做出积极贡献等。



*在会见澜湄国际能源公司董事长甘霖和中国交通建设集团有限公司副总经理陈重时，陈红河表示，推动交通、能源、通信等基础设施互联互通将有助于更有效地挖掘越中两国各地方间在经济、贸易、投资等方面的潜力与优势。越南政府欢迎在绿色能源、交通基础设施等领域上拥有良好政策、先进技术、有效解决方案和投资项目的企业赴越南投资兴业。



中国企业代表希望参与越南的高速铁路和城市轨道交通项目。（完）