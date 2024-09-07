九·二越南国庆79周年庆典在美国、瑞典和委内瑞拉隆重举行

越南驻美国大使阮国勇9月5日晚在九·二越南国庆79周年庆典上发言时，突出了自1995年两国关系正常化以来，越美关系各方面取得的富有意义的进展和成果，其中包括2013年建立全面伙伴关系，特别是2023年将两国关系升级为全面战略伙伴关系。阮国勇强调，将继续全力以赴，同合作伙伴和朋友一道，有效落实全面战略伙伴关系，力争2025年庆祝两国建交30周年。



美国常务副国务卿库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)祝贺越南国庆79周年以及越南所取得的成就。库尔特·坎贝尔重申两国关系的重要性，并对近期取得的成就，特别是两国关系提升为全面战略伙伴关系表示高兴。他同时强调，美国将继续与越南密切合作，有效落实全面战略伙伴关系框架，并为2025年纪念两国建交30周年做好准备。



*9月6日晚，越南驻瑞典大使馆隆重举行越南国庆79周年暨越南与瑞典建交50周年纪念活动。



越南驻瑞典大使陈文俊在庆典上致辞时回顾了近几年来越南所取得的重大成就，并强调，55年来，越南和瑞典不断建设、培育和发展双边关系，使其不断深入发展并在许多领域取得令人瞩目的成就。





越南驻瑞典大使陈文俊与嘉宾参观图片展。图自越通社

陈文俊大使表示，今后，越南大使馆将重点推动越南与瑞典在应对气候变化和环保、碳捕集技术、废物处理、数字化转型、能源转型、财务管理、劳务合作、贸易投资等双方具有优势和需求的领域上的合作。



瑞典基础设施和住房部长安德烈亚斯・卡尔森（Andreas Carlson）对越南近年来交通基础设施发展速度以及越南为经济社会发展所做的努力印象深刻，并坚信，越南与瑞典之间的特殊传统关系将不断向前发展。



*越通社驻拉丁美洲记者报道，越南驻委内瑞拉大使馆9月5日晚隆重举行越南国庆79周年纪念活动。



委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yvan Gil Pinto）在纪念活动上发表讲话时强调，胡志明主席的生平和伟大革命事业是一曲革命英雄主义壮歌，是爱国主义、共产主义道德品质、渊博知识和革命道德的楷模，不仅是历代越南人民，而是包括委内瑞拉在内的世界进步民族的巨大鼓舞。



越南驻委内瑞拉大使武中美强调，越南党、国家和人民始终感激和珍惜委内瑞拉进步力量和人民在越南国家统一斗争事业给予越南的声援和支持，并希望，将努力推动两国全面伙伴关系不断走深走实。



此前，委内瑞拉媒体纷纷报道关于越南八月革命、九·二国庆节、胡志明主席、79年来越南建国卫国事业所取得的成就以及委内瑞拉-越南传统友好和全面伙伴关系的信息。（完）