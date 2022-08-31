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九·二国庆节假期：卫生部要求各地方有效实施防疫工作 不可掉以轻心
为了做好九·二国庆假期的卫生保障工作，卫生部要求有关机构和单位继续严格落实政府、政府总理、国家指导委员会、卫生部和各省市指导委员会在新冠肺炎疫情防控工作中的各项指导性文件，切勿掉以轻心。
卫生部要求相关单位在假期中每天安排人员进行24小时不间断值班；保证人力资源、基础设施、药品、医疗物资等条件，以保持正常运行；主动把握形势并及时处理意外事故。
各单位需要当地警方、军队和相关单位来确保社会秩序和交通安全；做好预防犯罪和防火防灾和其他相关问题。同时，及时向卫生部报告关于新发生的复杂问题。
预计，在为期4天的国庆假期，人民的参观旅游需求将突破增加。因此，为了确保当地居民和游客的健康安全，各地方需要加强食品安全管理工作。
各所卫生机构也制定了值班方案，旨在满足群众的医疗检查和救治需求，并确保新冠疫情防控工作，杜绝掉以轻心。
胡志明市卫生局透露，该市将继续在国庆假期为儿童和成人组织多个新冠疫苗接种点。（完）
卫生部要求相关单位在假期中每天安排人员进行24小时不间断值班；保证人力资源、基础设施、药品、医疗物资等条件，以保持正常运行；主动把握形势并及时处理意外事故。
各单位需要当地警方、军队和相关单位来确保社会秩序和交通安全；做好预防犯罪和防火防灾和其他相关问题。同时，及时向卫生部报告关于新发生的复杂问题。
预计，在为期4天的国庆假期，人民的参观旅游需求将突破增加。因此，为了确保当地居民和游客的健康安全，各地方需要加强食品安全管理工作。
各所卫生机构也制定了值班方案，旨在满足群众的医疗检查和救治需求，并确保新冠疫情防控工作，杜绝掉以轻心。
胡志明市卫生局透露，该市将继续在国庆假期为儿童和成人组织多个新冠疫苗接种点。（完）