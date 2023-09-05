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九·二国庆假期越南全国接待游客约达250万人次

据越南文化体育旅游部国家旅游局9月5日发布的消息，九·二国庆4天假期（9月1日至4日），越南全国共接待游客约250万人次，同比下降16.7%，平均酒店入住率达55%。 各省市游客接待量和旅游收入相当于去年同期。部分地方游客接待量呈增长势头，其中胡志明市和河内市接待的游客量最多。庆和省接待游客同比增长141%、巴地 - 头顿省增长36.5%、广宁省增长150%、清化省增长26.6%等。部分地方游客量同比下降，尤其是坚江省，下降32.9%。

值得注意的是，今年国庆假期，前往重点旅游目的地的国际游客有所增长。具体的是，河内市接待国际游客超过41700人次（同比增长83.6%），胡志明市接待国际游客约达37600人次（增长 15%），庆和省23450人次（增长363.34%）等。国际游客主要来自韩国、中国、美国等国家，停留时间约4至5天。

国庆节期间，越南人选择出境游的目的地主要有中国、台湾和香港（中国）、韩国、日本以及泰国、新加坡、马来西亚等国家。赴欧洲、美洲的游客增长约10%至15%。

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参观河内市火炉监狱历史遗迹的国际游客。图自越通社

据越南国家旅游局，从九·二国庆假期旅游情况可看，尽管仍面临诸多困难，但国内旅游业业开始复苏，这是吸引国际游客的杠杆。特别是各地方旅游宣传推广活动开始发挥积极效益。这是旅游业年终的积极信号。

*另一方面，为响应从9月7日至9日举行的2023年第17届胡志明市国际旅游博览会（ITE HCMC 2023），从9月初至今，数百家旅游企业、旅行社开始推出系列旅游促销活动。

越南旅游宣传股份公司总经理范芳英表示，今年，对秋季旅游产品感兴趣的国内外游客数量有所增加，热门秋季旅游目的地有安江省州督水上集市、北部山区稻米成熟季节以及赴韩国、日本观赏红叶等。

第17届胡志明市国际旅游博览会由胡志明市旅游局和越南国家旅游局联合主办，目前吸引400多家国内外企业报名参加。博览会旨在宣传推广旅游活动，促进主要旅游市场对接和开拓新市场，被期待将为越南旅游业快速复苏和发展，成为经济支柱产业以及使越南跻身世界旅游竞争力大国30强行列做出贡献。（完）

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越南政府总理范明政与老挝总理和柬埔寨首相共进工作早餐

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据越通社特派记者报道，出席在印尼首都雅加达举行的第43届东盟峰会及相关会议期间，9月5日上午，越南政府总理范明政与老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）共进工作早餐。
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