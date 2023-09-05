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九·二国庆假期越南全国接待游客约达250万人次
值得注意的是，今年国庆假期，前往重点旅游目的地的国际游客有所增长。具体的是，河内市接待国际游客超过41700人次（同比增长83.6%），胡志明市接待国际游客约达37600人次（增长 15%），庆和省23450人次（增长363.34%）等。国际游客主要来自韩国、中国、美国等国家，停留时间约4至5天。
国庆节期间，越南人选择出境游的目的地主要有中国、台湾和香港（中国）、韩国、日本以及泰国、新加坡、马来西亚等国家。赴欧洲、美洲的游客增长约10%至15%。
*另一方面，为响应从9月7日至9日举行的2023年第17届胡志明市国际旅游博览会（ITE HCMC 2023），从9月初至今，数百家旅游企业、旅行社开始推出系列旅游促销活动。
越南旅游宣传股份公司总经理范芳英表示，今年，对秋季旅游产品感兴趣的国内外游客数量有所增加，热门秋季旅游目的地有安江省州督水上集市、北部山区稻米成熟季节以及赴韩国、日本观赏红叶等。
第17届胡志明市国际旅游博览会由胡志明市旅游局和越南国家旅游局联合主办，目前吸引400多家国内外企业报名参加。博览会旨在宣传推广旅游活动，促进主要旅游市场对接和开拓新市场，被期待将为越南旅游业快速复苏和发展，成为经济支柱产业以及使越南跻身世界旅游竞争力大国30强行列做出贡献。（完）