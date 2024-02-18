九龙江三角洲地区注重发展可再生能源

凭借气候、地形地质结构等因素，九龙江三角洲地区在可再生能源、清洁能源，特别是太阳能、风能、生物质能等领域的潜力巨大。

此外，九龙江三角洲还拥有海浪能、潮汐能等其他重要的可再生能源，储量十分丰富，但当地尚不具备投资开发的条件。

湄公河三角洲多地利用这一优势，重点招商引资、开发可再生能源项目，为解决能源安全问题、助力当地乃至整个地区社会经济突破发展注入动力。

绿色能源趋势

越南政府总理在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上强调了到2050年将净排放量降至"零"的承诺。能源转型是九龙江三角洲地区乃至越南实现可持续发展和适应气候变化目标不可或缺的因素。

越南自然资源与环境部下属自然资源与环境战略政策研究所所长阮廷寿表示，九龙江三角洲是可再生能源优势地区，这正是助力越南实现越南政府总理在COP26承诺的重点区域。因此，越南工贸部完善第八个电力规划计划将有助于该区域实施可再生能源项目，以便九龙江三角洲地区各省可以发展《到2030年的省级规划和展望2045年》。

九龙江三角洲地区海岸线长达700公里、海洋专属经济区面积36 万平方公里，风能发电量可达1200-1500兆瓦。

德国国际合作机构（GIZ）表示，九龙江三角洲地区每年平均日照时数为2200-2500小时、年平均辐射总量为1387-1534 kWh/kWp。凭借上述优势，九龙江三角洲地区太阳能光伏装机容量达到136.2万兆瓦，预计发电量超过2160亿千瓦时/年。

可持续发展

越南工贸部长阮鸿延表示，为了促进九龙江三角洲地区可再生能源和清洁能源可持续发展，电力规划必须基于科学基础，具有传承性、动态性和开放性。同时，将可再生能源、新能源发展视为发展整个能源产业生态系统的契机。

工贸部将与各部委行业和地方配合，完善《电力法》（修正案）和《可再生能源法》制定工作，并将其呈递给政府与国会审批通过。

同时，工贸部牵头，并与各部委行业和各省、中央直辖市人民委员会配合，继续与投资业主商讨，详细核查法律规定和有关各方的承诺和协议，彻底处理项目实施过程中面临的问题。

另外，政府和各部委行业完善关于电力、可再生能源发展的政策和法律框架。同时，建立鼓励国内企业参与可再生能源发展，新能源发展和电气设备制造业发展。（完）