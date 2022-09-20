九月份河内市国际游客接待量环比增长18%

预计，2022年前9个月，河内市接待游客人数达1387万人次，同比增加4倍。其中，国际游客人数达76.64万人次，国内游客达1310万人次。旅游业收入有望达39.69万亿越盾，同比增加3.7倍。酒店平均入住率达43.7%，环比增长14.3%，同比增长26.8%。预计，2022年9月，酒店平均入住率达34.1%，同比增长12.7%。目前，河内市共有27家餐饮服务单位、35个购物服务单位、9个娱乐经营单位和1个体育服务单位等获得服务游客标准。前9个月，河内市增加承认3个旅游景点，即麋泠县二征夫人祠堂、巴亭郡升龙皇城世界文化遗产和石室县黄龙生态旅游景点，使该市旅游景点总数增加至24个。据河内市旅游局的统计数据，截止2022年9月，河内市共有3425个旅游住宿接待单位，客房总数多达64800个，其中1~5星级酒店25057间，占旅游住宿接待单位总数的17%。根据2030年河内市旅游发展规划，河内市将不开发客房少于10间的旅游住宿接待单位，而优先开发三星级以上的旅游住宿接待单位和民宿类型。为了实现2025年旅游业成为该市的尖端产业目标，河内市将大力投资发展旅游基础设施，提升旅游服务质量，注重培养旅游从业人力资源；提升旅游的治理能力，促进旅游业数字化转型等。（完）