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九二国庆：不放烟花，胡志明市将放热气球
值在八月革命77周年、九二国庆节和西贡起义夺权77周年之际，胡志明市将举行放热气球活动。
胡志明市新冠肺炎疫情防控和经济复苏指导委员会于8月25日下午召开新闻发布会，提供有关该市疫情和社会经济问题的信息。
胡志明市文化体育局副局长武仲南在新闻发布会上透露，今年，胡志明市将不会燃放烟花，而节省开支用来照顾人民精神生活，克服新冠疫情造成的重大损失。
胡志明市将举行系列精彩的庆祝活和文艺表演。其中的亮点是西贡河上牵引着1800 平方米的大型国旗的热气球放飞活动，以及水上运动和滑翔伞活动等。
值此机会，胡志明市在阮惠步行街举行特色的文艺演出。此外，各郡县和守德市也举行丰富多样的文艺表演活动，以满足居民和游客的娱乐需求。（完）
胡志明市新冠肺炎疫情防控和经济复苏指导委员会于8月25日下午召开新闻发布会，提供有关该市疫情和社会经济问题的信息。
胡志明市文化体育局副局长武仲南在新闻发布会上透露，今年，胡志明市将不会燃放烟花，而节省开支用来照顾人民精神生活，克服新冠疫情造成的重大损失。
胡志明市将举行系列精彩的庆祝活和文艺表演。其中的亮点是西贡河上牵引着1800 平方米的大型国旗的热气球放飞活动，以及水上运动和滑翔伞活动等。
值此机会，胡志明市在阮惠步行街举行特色的文艺演出。此外，各郡县和守德市也举行丰富多样的文艺表演活动，以满足居民和游客的娱乐需求。（完）