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乘坐越捷航空可享受零越盾起飞往中国香港的特价机票
越捷是唯一一家经营富国-香港直飞航线的航空公司，该航线自4月27日起运营，班期为每周二、四、六，当地时间13:35从富国岛起飞并于当地时间17:20抵达香港；返程于当地时间18:20从香港起飞，抵达富国岛的当地时间为20:05。飞往富国岛的香港乘客可免签。
岘港-香港直达航线于2023年4月28日开始运营，航线班期为每周一、三、五、日。 当地时间14:35从岘港起飞， 17:20抵达香港（当地时间）。 从香港起飞时间为18:20，抵达岘港的当地时间 为19:10。
自2023年3月26日起，胡志明市至香港航班班期增加至每周7班，于当地时间15:10从胡志明市起飞，于当地时间18:50抵达香港。从香港起飞时间为19:50，抵达胡志明市的当地时间为21:30。
新一代航空公司——越捷航空引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。
越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。
越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开发从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）