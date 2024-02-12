乌拉圭媒体刊登越共中央总书记阮富仲文章的主要内容

值此喜迎2024年甲辰龙年春节和庆祝越南共产党成立94周年（1930年2月3日~2024年2月3日）之际，乌拉圭共产党言论机构《人民报》（El Pueblo）电子报刊登了越共中央总书记阮富仲文章的主要内容。

越通社驻南美记者报道，乌拉圭《人民报》指出，阮富仲总书记申明越南已经坚定不移地克服重重困难和挑战，在各个领域取得了伟大成就。

阮富仲总书记强调，经济继续成为越南的一大亮点，宏观经济大局基本保持稳定。与此同时，通货膨胀、公共债务和国家预算超支等问题在可控范围内；人员编制整合和行政体制改革确保公开、透明原则；各部门在反腐败斗争中保持有效协调等。

对于外事工作，阮富仲总书记强调，2023年越南外事活动取得了令人印象深刻的突出成果。党和国家领导人活动频繁，成果丰硕。

乌拉圭《人民报》援引阮富仲总书记的话说，越南共产党目前与世界115个国家的253个政党建立了关系。在国家外交层面上，越南与193个国家“扩大和深化了关系”，同时成为大多数区域、国际组织和国际论坛的积极奉献和负责任的一员。

阮富仲总书记指出，今后越南需要大力推进国家数字化转型，发展数字经济、数字社会和绿色循环经济，同时加强自然资源管理和环境保护。

阮富仲总书记还要求各部门和地方重视文化社会发展，使其与经济发展协调一致，同时切实做好保障和改善民生工作，努力使人民群众物质生活和精神生活都富裕起来。

文章援引阮富仲总书记的话强调，要进一步推进整党建党工作，加强政治体系廉洁建设，提高立法、执法和司法的公开与透明度等。（完）